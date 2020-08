Most předběhne formuli 1. Pořadatelé si vyvzdorovali závody tahačů i pro fanoušky

Netradičně až koncem srpna začíná v Mostě sezona evropského šampionátu tahačů na okruzích. Ale nechybělo moc a závod tak oblíbený mezi českými fanoušky by se poprvé po 27 letech vůbec nekonal. Na startovním roštu budou hned tři trucky domácí Buggyry.

Promotér seriálu ETRA i zástupci Mezinárodní automobilové federace FIA se ještě pár dní před mosteckým podnikem tvářili, že se vůbec nepojede. "Pochopil jsem to tak, že se německému promotérovi ETRA vůbec nevyplatí sezonu začít. Odpískali by celý rok a od vlády dostali nějaké peníze z covid programů. Pro ně je to tak jednodušší," uvedl Josef Zajíček, předseda představenstva Autodromu Most.

Severočeši se nevzdali a spolu s domácím týmem Buggyra se pustili do velké diplomatické ofenzivy. Výsledkem bylo, že se Most Truck Prix uskuteční. Dokonce to bude první okruhový podnik v gesci FIA od začátků problému s covidem-19, na který mohou přijít diváci. Ti doposud nesmí ani na závody formule 1.

"Plně respektujeme hygienická pravidla daná vládou i promotérem závodu. Je to výjimečný rok pro nás i fanoušky, ale doufám, že si ze závodů odnesou krásné zážitky," dodal Zajíček s tím, že maximální povolená kapacita je 4000 diváků jeden závodní den. Rozděleni budou do sektorů a na rozdíl od minulých let nesmí do pedoku.

Opatřením proti covidu-19 se nevyhnula ani Buggyra. Všichni její členové, kteří se mohou při omezeném počtu lidí v depu závodu zúčastnit, museli projít testem na koronavirus. Ty byly negativní.

Pětina startovního roštu z Roudnice

Lidé z roudnické stáje mají přitom letos během závodů ještě víc práce než obvykle. Na startu se totiž objeví hned tři Buggyry. Vedle šampiona z roku 2017 Adama Lacka nastoupí dravé mládí - čerstvě 16letá dcera majitele týmu Aliyyah Kolocová a 19letý Francouz Teo Calvet.

"Už mě svrběly ruce, nezávodil jsem jedenáct měsíců. Takovou pauzu za třicet let, co držím volant v roce, nepamatuju," přiznal Lacko, který také letos patří mezi největší favority na titul.

Ale 35letý rodák z Čeladné ví, že ani zkrácená sezona nebude snadná. "Startovní pole je vyrovnané. Je tu samozřejmě obhájce titulu Jochen Hahn, ale z patnácti přihlášených jezdců nás může o vítězství bojovat klidně šest až osm. Co považuju za úspěch, je těch patnáct tahačů na startu. To je na současný stav ekonomiky výborné číslo," míní český závodník.

Lacko letos pojede v novém speciálu DV50. "Je to vlastně předělaný loňský vůz, v němž jsou všechna vylepšení, která jsme během sezony a testů udělali. Z auta mám velmi dobrý dojem, uvidíme, jak rychlá bude konkurence," vysvětlil pilot.

Kolocová se stane historicky nejmladším účastníkem evropského šampionátu tahačů na okruzích. "Nějak moc se neorientuju ve statistikách, ale jsem přesvědčená o tom, že není na světě moc závodnic, které jsou obklopeny takovými personami, jako je tomu v mém případě. Táta, David (Vršecký), Tomáš (Enge), Jarek (Janiš), Robin (Dolejš)… Mám to docela jednoduché. Pojedu, jak nejlépe umím a nějak to dopadne," prohlásila čerstvá držitelka neoficiálního světového rekordu na letmou a pevnou pětistovku v kamionu.

Porce závodů po oba dny

Co se ani v "době koronavirové" nemění je program závodu evropského šampionátu. Po oba dny se pojedou dvě jízdy. O postavení na startu té první rozhodně ranní kvalifikace, v té druhé si nejlepší osmička otočí pořadí.

Vedle tahačů budou velkou atrakcí závody seriálu Maxx Formula, tedy novodobých formulí od 90. let do roku 2010. Třešničkou na dortu bude monopost F1 z roku 2010, s vozem GP2 by měla jet také český pilotka Veronika Jaksch-Cichá.

Diváci na severu Čech uvidí také klání Renault Clio Cupu Central Europe, historických vozů DTM pod názvem Tourenwagen Legenden i pohárový šampionát Audi R8 LMS Cup.