V Mostě jel jako Fittipaldi. Legendární Brazilec debutoval v 73 letech v kamionu

I se sedmi křížky na hřbetě Emerson Fittipaldi objevuje nové závodní disciplíny. V pondělí si v Mostě vyzkoušel závodní tahač a z jízdy v Buggyře byl nadšený. "Tahač má velký točivý moment a taky dost dobře zrychluje," uvedl dvojnásobný mistr světa F1 v rozhovoru pro české novináře. Kromě jiného v něm prozradil i to, s kým si v pedoku formule 1 nejvíc rozuměl a co říká na současné monoposty.

Jaké bylo svezení v okruhovém tahači?

Do tahače jsem usedl poprvé v životě, v Brazílii se mi to nepodařilo. A byl to pěkný zážitek. Tahač se řídil pěkně, ale bylo to zase něco jiného. Hlavně kvůli jeho hmotnosti. Auto má velký točivý moment a taky dost dobře zrychluje.

Je těžší zvyknout si na menší, nebo větší auto?

Vždycky je to těžší v rychlejším. Cítíte ten výkon, musíte jet precizně v zatáčkách. Neodpouští žádné chyby.

Jaká byla vaše nejoblíbenější závodní trať a proč?

Nürburgring. Byl nebezpečný, ale také jedinečný.

Pilot Buggyry a evropský šampion Adam Lacko říká, že tahač je něco jako obří motokára. Měl jste za jeho volantem stejný pocit?

Na to bych musel v tahači najezdit mnohem víc kilometrů. Má velmi dobré brzdy. Zvlášť tady v Mostě se dost využijí. A kdybych jezdil déle, určitě bych si vylepšil i časy.

Vyzkoušel jste ve světě okruhového závodění téměř všechno, jakou formuli nebo automobil jste si užil nejvíce?

Největší adrenalin a zábava byla na krátkém mílovém okruhu v IndyCar. V polovině devadesátých let jsme tam jeli závody na 200 kol a na hlavu působilo přetížení 5,5 G. Byly to hodně agresivní vozy.

Sledujete stále formuli 1?

Ano a dost podrobně. Dneska jsou to úplně jiné závody. Hlavně co se týče bezpečnosti. Všechny ty uhlíkové skořepiny a další bezpečnostní prvky, to za našich let nebývalo. Byly to hodně nebezpečné závody.

Kdo je podle vás nejlepším pilotem formule 1 všech dob?

To máte těžké. Brazilec vám řekne, že Ayrton Senna, Francouz, že "profesor" Alain Prost (smích). Já měl vždycky hodně blízko k Jackiemu Stewartovi.

Kdy jste se naposledy svezl v monopostu formule 1?

Před sedmi lety jsem si vyzkoušel Lotus Kimiho Räikkönena. Co se týče maximální rychlosti, nebyla o moc vyšší. Ale co bylo úplně jiné, byla přilnavost a vůbec jízdní vlastnosti. Vývoj šel hodně dopředu.