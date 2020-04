Nevěděla, co dělá? Bývalá modelka byla terčem posměchu, přesto se na trati neztratila

I když ji řada soupeřů podceňovala, udržela se venezuelská závodnice Milka Dunová téměř patnáct let v mužském závodním světě. A přestože ji americká rivalka kritizovala, několikrát vystoupala na stupně vítězů.

IndyCar: Danica Patricková vs. Milka Dunová | Video: YouTube

Rodačka z Caracasu sice nechtěla být závodnicí, ale ve 12 letech se projela v mámině Chevroletu a měla jasno: "Chci jezdit rychle!". To se také dnešní oslavenkyni podařilo. U žen by se to prozrazovat nemělo, ale zpravodajská povinnost velí uvést, že se narodila 22. dubna 1972.

Než si svůj sen splnila, dokázala získat diplom hned ze čtyř vysokoškolských oborů (organizační rozvoj, námořní architektura, námořní podnikání a mořská biologie) a pracovala jako námořní inženýrka. Vedle toho stihla ještě být na částečný úvazek modelkou.

Když jí bylo 24, vyslyšela v rodné Venezeuele nabídku účasti v klubovém závodu. O dva roky později už jezdila v domácím Porsche Supercupu. Velký debut přišel v roce 2000, kdy se jako první žena postavila na stupně vítězů závodu vytrvalostního šampionátu American Le Mans Series.

O sedm let později Dunová dosáhla svého největšího úspěchu, když byla členkou druhé nejlepší posádky čtyřiadvacetihodinovky v Daytoně. To se ale už začala orientovat na kariéru v monopostech.

29. dubna 2007 se poprvé v historii zámořských formulí objevily na startu závodu hned tři ženy. Vedle Dunové na oválu Kansas Speedway závodily Američanky Danica Patricková a Sarah Fisherová.

Právě s Patrickovou byla půvabná Venezuelanka často srovnávána. Na rozdíl od úspěšné pilotky během čtyř sezon nedosáhla ani jednou na umístění v první desítce a celkově byla nejlépe dvacátá.

Navíc si s temperamentní americkou superstar zrovna nesedla. Do historie IndyCar vstoupila jejich hádka v boxech okruhu Mid Ohio při testech v roce 2008.

"Nemáš vůbec ponětí o tom, co tam děláš!" rozohnila se tehdy Patricková, když si přišla do boxů velmi hlasitě vyříkat údajné blokování na trati (video z incidentu najdete na začátku článku).

Když došly peníze od venezuelského ropného gigantu Citgo, musela Dunová po sezoně 2010 IndyCar opustit. Ještě o čtyři roky později se jako první závodnice latinskoamerického původu zúčastnila několik podniků nižších sérií NASCAR, ale tím její kariéra definitivně skončila.

V současnosti věnuje nejvíc času nadaci Milka Way Foundation, s níž objíždí školy v USA a snaží se děti motivovat k věděcké činnosti. "Zapomeňte na soutěžení a soustřeďte se na svůj cíl," to je její celoživotní motto, které předává mladým Američanům.