Rodinná pouta na plný plyn. Formule 1 byla odjakživa rájem otců, synů a sourozenců

Hokejový brankář Roman Will se po roce stráveném ve švédském Rögle stěhuje do Kontinentální ligy a bude chytat za Čeljabinsk. Sedmadvacetiletý gólman české reprezentace, který má na kontě i jeden zápas v NHL za Colorado, uzavřel s Traktorem dvouletou smlouvu. Uvedl to oficiální web ruského klubu.

Will v uplynulé sezoně odchytal za Rögle 34 zápasů a byl ve statistikách švédské ligy čtvrtý s průměrem 2,12 obdržené branky na zápas i s úspěšností zákroků 92,13 procenta. Udržel také čtyřikrát čisté konto. V dresu české reprezentace měl ve čtyřech duelech uplynulé sezony průměr 1,50 gólu na utkání, úspěšnost 94,29 procenta a jednou udržel nulu.