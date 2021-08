Komentář: "Když nemáte Hamiltona, sejme je Bottas." A dost, dejte si studenou sprchu

Tenze mezi týmy formule 1 Mercedes a Red Bull i jejich fanoušky se stupňuje. Po kolizi Lewise Hamiltona s Maxem Verstappenem v Silverstonu v neděli přišel blikanec Valtteriho Bottase, který v konečném důsledku odnesli oba piloti Red Bullu.

Je dobře, že nedělní závod na Hungaroringu je poslední před měsíční pauzou. Bude tak dost času na vychladnutí hlav, protože konflikt mezi nejlepšími týmy současnosti (a hlavně jejich příznivci ve virtuálním světě) se dostává do nebezpečných obrátek.

Už dění v předchozí britské Grand Prix vyvolalo vlnu bouřlivých emocí. Fanoušci se rozdělili na dva nesmiřitelné tábory, které po sobě na sociálních sítích metaly blesky a bohužel i urážky.

Jedna taková s rasovým podtextem dokonce stála místo nejmenovaného zaměstnance Red Bullu, který se nepěkně vyjádřil o britském obhájci titulu.

Oba hlavní aktéři už mají podobných debat zřejmě plné zuby. Ukázalo se to v Budapešti na předzávodní tiskovce, na které Verstappen na otázku na kolizi s Hamiltonem reagoval značně podrážděně: "Už mám těch zasr***ch dotazů na to samé plné zuby. Všichni se ptají jen na tu bouračku, a já už odmítám odpovídat."

Když pak přišla řada na Hamiltona, jestli chce kontakt v Silverstonu nějak komentovat, pilot Mercedesu jen zakroutil hlavou.

Co jiného by dokázalo vyčistit houstnoucí atmosféru, než pěkný férový závod? Jenže to by si Bottas nesměl hrát hned po startu Velké ceny Maďarska na torpédo.

Fin asi zapomněl, že jeho Stříbrný šíp má cosi jako brzdy a na vlhkém asfaltu vletěl do první zatáčky v "módu Grosjean". Přesně tak Francouz před devíti lety boural na začátku závodu ve Spa-Fracorchamps. Tehdejší pilot Lotusu doslova rozstřelil závodní pole, za což pak dostal zákaz startu v následující Grand Prix.

Ať už bude pro Bottase trest jakýkoliv, nejvíc potrestaný byl už na Hungaroringu tým Red Bullu. Fin totiž nabral Landa Norrise v McLarenu a v následující řetězové reakci dostali ránu Sergio Pérez i Verstappen. Tedy oba piloti konkurenční stáje.

Za normálních okolností by si Fin posypal hlavu popelem, odpykal případný trest a jelo by se dál. Jenže teď se na všechno dívá optikou vyostřené rivality dvou nejúspěšnějších týmů letošní sezony. Na sociálních sítích se opět do sebe pustili zastánci obou týmů.

Příznivci Rudých býků paranoidně podezírají Mercedes z toho, že Bottas bouračku způsobil schválně. Druhá strana zase hovoří o ubrečenosti rivalů.

Naopak nutnost klidu zbraní chápou šéfové Red Bullu, kteří na rozdíl od kontaktu Hamiltona s Verstappenem šetří kritikou na adresu zdivočelého Fina. Největší starosti vyjádřili o motor z nabouraného Pérezova monopostu.

Verstappen, který v Maďarsku přišel o vedení v seriálu, bere všechno s nadhledem. "Jsou chvíle, kdy nenaděláte vůbec nic. Je to zklamání. Teď nás čeká pauza a po ní tu budeme zase v plné síle," řekl v cíli stanici Sky Sports F1 s odkazem na měsíční prázdniny formule 1. Seriál bude pokračovat až poslední srpnový víkend ve Spa-Francorchamps.

Dát pauzu by si měli hlavně hejtři na obou stranách formulové barikády. Už proto, že to pořád jen sport a ten by měl lidi bavit, ne rozdělovat.