Video: Hazard se životy na Hungaroringu. Do stojící formule narazily další, Čech letěl vzduchem

✅Motorsport is very, very dangerous! Pořadatele na Hungaroringu nepřerušili závod formulí FIA-CEZ / ESET V4 CUP / MMČR, přestože jedna formule NEODSTARTOVALA a zůstala stát na startovním roštu!!! Po 1. kole jsem vlítnul do aut, která se vyhýbala stojící formuli. Podívejte se na můj onboard. Děkuji pánu bohu, že jsem celý a karbonový monokok mne ochránil , ale předek mého Renaultu je na dranc🙁🙁🙁🙏🏻🙏🏻🙏🏻‼️🏎🇨🇿.