Fulín se vrací mezi světovou špičku. Na Slovensku chce zopakovat životní výkon

Automobilový jezdec Petr Fulín se po dvou letech opět představí v seriálu Světového poháru cestovních vozů (WTCR). Třiačtyřicetiletý český reprezentant se příští týden zúčastní závodu na Slovakia Ringu, který bude třetím dílem elitního šampionátu.

"Důvodem, proč se po dvou letech opět zapojím do seriálu, je souhra hned několika faktorů. V první řadě jsem získal od FIA možnost startovat na divokou kartu. To samo o sobě by asi nestačilo, nicméně nové pneumatiky Goodyear, které tolik nedegradují, nové auto a také má dvouletá absence v prestižním závodě, to vše dohromady mě přimělo na nabídku nakonec kývnout," uvedl Fulín v tiskové zprávě.

Bývalý trojnásobný mistr Evropy se v současnosti stará hlavně o výchovu mladších jezdců. Sám jezdí hlavně vytrvalostní závody. Na start v šampionátu WTCR kývl i proto, že má aktuálně k dispozici nový speciál Seat Cupra León Competitición.

"Předešlá Cupra byla vlastně inspirací pro vznik třídy TCR. Jednalo se ale o cupovou techniku. Ostatní automobilky pak plně využily technického předpisu a postavily skutečná "závodní auta". Nová Cupra je po všech stránkách vyspělejší," řekl Fulín, jenž před dvěma lety dokázal na Slovensku vybojovat v jedné z finálových jízd páté místo.

Zda se mu povede podobný "kousek" i nyní, ale netuší. "Teoreticky je možné všechno. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ostatní jezdci mají za sebou již dva závodní víkendy, mají tedy data o nových pneumatikách, jejich týmy podporují přímo továrny a v autě specifikace TCR budou sedět každý týden. My žádnou tovární podporu nemáme, stejně jako zmíněné informace o pneumatikách," podotkl Fulín, který bude mít navíc handicap v podobě zvýšené hmotnosti auta.

Závody seriálu WTCR by se na okruhu Slovakia Ring u Orechové Potôni měly příští týden uskutečnit i přesto, že na Slovensku od čtvrtku platí nouzový stav a výrazně omezené je i konání sportovních akcí. Pojede se však bez diváků, stejně jako mezinárodní motocyklové závody o tomto víkendu.