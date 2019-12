Král Norbi. Maďarský hrdina vyhrál hororové finále "plechovek"

Norbert Michelisz ustál tlak a stal se letošním šampionem nejprestižnější série cestovních vozů WTCR. Byly to ale velké nervy a Maďar za volantem Hyundai byl velmi blízko porážky.

I když formule 1 byla, co se týče boje o titul, letos v podstatě nuda, jiné motoristické disciplíny to bohatě vynahradily. Ať už šlo před pár týdny o rozhodující podnik MS v rallyekrosu nebo teď v neděli o vyvrcholení globálního šampionátu cestovních vozů WTCR.

I když před posledními třemi jízdami v malajském Sepangu bylo jisté, že titul neobhájí veterán Gabriele Tarquini, značka Hyundai měla stále velké želízko v ohni. Do Malajsie totiž jako lídr přiletěl její pilot Norbert Michelisz, na něhož ztrácel devět bodů Esteban Guerrieri z Argentiny v Hondě.

Dvojice pilotů vozů Lynk & Co (čtěte luxusní divize Číňany vlastněného Volva) Yvan Muller a Thed Björk měla spíš už jen matematickou naději.

To se pak v Sepangu potvrdilo, když v poslední jízdě celé sezony zbyli v boji o titul jen Maďar a Argentinec. Mimochodem, oba aspiranti na korunu šampiona mají své vazby na Česko.

Zatímco Michelisz v Brně závodil v pohárovém Seat Leon Eurocopu a pak v roce 2010 v MS cestovních vozů, Guerrieri v téže sezoně jezdil za českou stáj ISR Racing ve Formuli Renault 3.5 Series. Jeden díl seriálu se tehdy jel také na Masarykově okruhu a tehdejší aspirant na start v F1 oba závody vyhrál.

Běsnění živlů: voda i oheň

Ale zpátky na jihovýchod Asie. Podobně jako v sobotu účastníci MS ve vytrvalostních závodech motocyklů, i piloti cestovních aut si dosytosti "užili" monzunových dešťů. Však se také poslední třetí závod dne jel už za tmy.

Zatímco první jízdu vyhrál Michelisz. V té druhé - přerušené kvůli požáru Hyundai nizozemského jezdce Nicka Catsburga - naopak kraloval Guerrieri. Maďarův náskok sice mírně narostl, ale stačilo malé zaváhání a radost mohla putovat na jih Ameriky.

Argentinec měl výhodu, protože do třicátého závodu sezony startoval z pole position. Svoji pozici si za tmy a pod umělým osvětlením udržel a ujal se vedení. Naopak Micheliszovi start nevyšel a klesl na čtvrtou příčku. V té chvíli to znamenalo, že by o pouhý bod prohrál.

Jenže ani aktuální lídr to neměl vůbec jednoduché. Rozloučit se sezonou na nejvyšším stupínku vehementně zatoužil Španěl Mikel Azcona. A to natolik, že neřešil, o jaké vysoké sázky hraje Guerrieri a na Argentince tvrdě zaútočil.

"Ztrácím výkon!"

Jeden ze soubojů skončil tím, že dosud vedoucí Honda skončila "vyšoupnutá" na trávě a i když se Guerrieri okamžitě vrátil na trať, jeho vůz začal po chvíli stávkovat.

"Ztrácím výkon! Řekněte mi, co mám dělat!" křičel Argentinec do týmového rádia a sledoval, jak mu postupně mizí titul mezi prsty. Honda totiž na mokré trávě nabrala trsy trávy a hlíny do předního chladiče, takže se začal přehřívat motor.

Zoufalství týmu ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dokazuje fakt, že poprvé Guerrieri projel boxy, aniž by se vůbec zastavil u mechaniků. Až na druhý pokus mu vyčistili předek vozu, ale to už víc než na 22. místo v cíli nestačilo.

Michelisz jel už na jistotu a pro titul si dojel na čtvrté pozici. "Nevím, co říct. Je to neuvěřitelný pocit a splněný sen," uvedl 35letý pilot Hyundai krátce po skončení závodu.

Věděl, o čem mluví, protože na titul čekal téměř deset let. Nejlépe byl předloni druhý v posledním ročníku MS cestovních vozů (WTCC). Teď sice nezískal titul mistra světa, protože WTCR má status "pouhého" světového poháru, ale to jeho radost nikterak nezmenšilo.

"Byl to nejdelší den mého života a na jeho konci přišla obrovská úleva. Bylo to jako na horské dráze. První závod byl skvělý, ale v druhém byla hodně špatná viditelnost. Třetí závod se skoro neodjel a já sem vzhledem k tomu, jaké na trati panovaly podmínky, moc nevěřil ve svůj úspěch," přiznal maďarský pilot.