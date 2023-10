Ze Šíleného Maxe je vybroušený diamant. Verstappen dozrál téměř k dokonalosti

Verstappenovy aktuální rekordy v F1

Nejmladší jezdec na startu závodu: 17 let, 166 dní

Nejmladší jezdec, který získal body: 17 let, 180 dní

Nejmladší vítěz závodu: 18 let, 228 dní

Nejmladší jezdec na stupních vítězů: 18 let, 228 dní

Nejmladší jezdec v čele GP: 18 let, 228 dní

Nejmladší jezdec, který zajel nejrychlejší kolo: 19 let, 44 dní

Nejmladší jezdec, který dosáhl grand slamu*: 23 let, 277 dní

Nejvíce umístění na stupních vítězů v sezoně: 18

Nejvíce vítězství v sezoně: 15

Nejvíce bodů v sezoně: 454

Nejvíce ujetých kol v sezoně: 769**

Nejvíce po sobě jdoucích vítězství: 10

Nejvíce po sobě jdoucích umístění na prvních dvou místech: 15

Nejvíce vítězství z pole position v sezoně: 10**

Pozn.: * - Grand slam = do závodu startoval z pole position, vedl po celý závod a zajel nejrychlejší kolo. ** - dosaženo v aktuální ještě nedokončené sezoně.