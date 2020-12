Slzy i radost v Sáchiru. Russell sahal pro senzaci, o tu se nakonec postaral Pérez

Sergio Pérez v Racing Pointu vyhrál nedělní Velkou cenu Sáchiru a slavil tak svůj první triumf ve formuli 1. Mexičanovi hodně pomohly zmatky v boxech Mercedesu a smůla George Russella.

30letý Pérez se premiérového vítězství dočkal až ve své 190. Velké ceně. Přitom po prvním kole závodu byl poslední. Za rodákem z Guadalajary skončili Esteban Ocon v Renaultu a Lance Stroll v druhém Racing Pointu.

"Nemám slov. Doufám, že to není jen sen," řekl dojatý Pérez po závodě. "Trvalo mi to deset let. Nevím co říct. Po prvním kole to vypadalo, že mám po závodě. Ale my jsme se prostě nevzdali. Na konci jsem měl dobré tempo na to, abych se držel před Georgem (Russellem)."

Po senzačním vítězství v Sáchiru dlouho sahal George Russell, který za volantem Mercedesu nahradil Lewise Hamiltona. Už jistý mistr světa je v karanténě kvůli pozitivnímu testu na covid-19, Russell do týmu přišel na "hostování" z Williamsu.

Russell po startu přesprintoval týmového kolegu Valtteriho Bottase a ujal se vedení. Hned v prvním kole skončili ve svodidlech Max Verstappen v Red Bullu a Charles Leclerc s Ferrari. Kolizi odnesl také její třetí účastník: Pérez se s poškozeným monopostem propadl na poslední místo.

Na trať vyjel safety car, který situaci uklidnil. Restart mladému Britovi vyšel a dál si užíval první vedení v závodě F1 v životě. Ale zase tak neznámý pocit to pro 22letého závodníka nebyl, protože v sedmi z osmi případů, kdy v podniku nižších formulí jel v čele, závod také vyhrál.

Do zastávky v boxech si Russell držel před Bottasem dostatečný náskok, který postupně narostl až na téměř tři vteřiny. Na pořadí obou Stříbrných šípů nezměnily nic ani zastávky v boxech. Ovšem Finova ztráta rázem narostla na 8,5 vteřiny.

Ke druhé došlo při výjezdu safety car v 63. kole. Oba vozy dorazily k mechanikům hned za sebou. Zatímco Russell se jen lehce zdržel, Bottasovi se začalo kouřit z levého předního kola a Fin ztratil několik pozic.

Jenže ještě větší pohroma potkala Russella. Mechanici mu totiž omylem nasadili na vůz různé směsi gum, což bylo pochopitelně proti pravidlům. To nakonec znamenalo, že se Brit propadl na páté místo za Bottase. Do čela se díky strategii rázem vyšvihl Pérez.

Russell hned po restartu začal útok na první místo. Nejdřív odvážným manévrem dostal před Bottase, aby pak v první zatáčce po vnitřku překonal třetího Strolla v Racing Pointu. V dalším kole s pomocí DRS pokořil Ocona a začal stíhací jízdu za Pérezem.

Tu ovšem ukončil defekt pneumatiky a Russell byl v cíli klasifikován až jako devátý a dostal bod za nejrychlejší kolo. Jsou to jeho první tři body v kariéře pilota F1, ve Williamsu na ně dosud nedosáhl.

Přesto byl mladík velmi zklamaný. "Jsem zničený. Absolutně zničený… Tak to dneska dopadnout nemělo. Jsem ale hrdý na výkon, který jsme dnes na trati předvedli. Určitě další šance zase přijde. Sergiovi Pérezovi gratuluju k vítězství. Nikdo si ho nezaslouží tolik, jako právě on," napsal Russell na sociálních sítích.

Na velmi rychlém vnějším okruhu v Sáchiru se jel teprve potřetí v celé historii formule 1 závod na 87 kol. Ale v Bahrajnu objeli jezdci jedno kolo v čase něco přes 55 vteřin. Díky tomu se Russell dokázal tímto jediným závodem dostat do první desítky v počtu odjetých kol v čele Grand Prix během hybridní éry F1.