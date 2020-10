Hamilton vyrovnal Schumacherův rekord, dostal jeho helmu

Lewis Hamilton v Mercedesu vyhrál nedělní Velkou cenu Eifelu formule 1 a 91. triumfem symbolicky na německém Nürburgringu vyrovnal historický rekord Michaela Schumachera.

Jako ocenění výkonů Hamilton dostal od Micka Schumachera jednu z otcových přileb. "Nevím, co na to říct. Je to obrovská čest," řekl pětatřicetiletý pilot.

V nezvyklém chladu, vzduch měl pouhých 9 °C, za suverénním Britem skončil Max Verstappen v Red Bullu. Třetí dojel Daniel Ricciardo v Renaultu.

Pro francouzskou značku to jsou první stupně vítězů od oficiálního návratu do F1 v roce 2016. Šéfa týmu Cyrila Abiteboula bude tento úspěch stát první tetování v životě. Prohrál totiž sázku s Ricciardem a Australan si bude moci u tatéra vybrat téma "ozdoby" svého bosse. "Musím mu něco vymyslet. Musí to mít něco společného se mnou a taky s Německem, když se nám to tady povedlo," uvedl jezdec Renaultu.

Valtteri Bottas, Hamiltonův největší soupeř v boji o titul, po startu vedl. Pak ale udělal jezdeckou chybu, probrzdil a musel do depa pro nové gumy. Fin se propadl a nakonec musel kvůli ztrátě výkonu svůj Mercedes odstavit v boxech.

Chladno příliš nesvědčilo hybridním motorům. Nejen Bottas, kvůli ztrátě výkonu či podobným problémům muselo odstoupit několik dalších pilotů.

Poslední z nich, Lando Norris, se postaral o poslední zápletku. Kvůli jeho McLarenu vyjel na trať safety car. Ale ani závěrečný sprint na deset kol nepřipravil Hamiltona o vítězství a neměnil ani pořadí v nejlepší trojce.

V týmu Racing Point na poslední chvíli nahradil Nico Hülkenberg nemocného Lanceho Strolla. Německý pilot tak nastoupí ve třetí Grand Prix letošní sezony. Odjel ale teprve druhou, protože v prvním závodě v Silverstonu po zaváděcím kole zajel do boxů a do Velké ceny neodstartoval. V cíli Hülkenbergovi patřila osmá pozice.

Protože práva na Velkou cenu Německa drží pořadatelé z Hockenheimu, muselo se na Nürburgringu jet pod jinou hlavičkou. Organizátoři tak zvolili netradiční titul Velká cena Eifelu. Grand Prix Německa se na Nürburgringu jela naposledy v roce 2013.