Kvalifikační drama v Sáchiru ovládl Leclerc s Ferrari

Charles Leclerc ve Ferrari vyhrál sobotní kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu formule 1. Monačan porazil o 123 tisícin vteřiny úřadujícího šampiona Maxe Verstappena v Red Bullu.

"Cítím se výborně. Poslední dva roky byly pro náš tým neuvěřitelně těžké a věděli jsme, že letošní změna regulí pro nás bude příležitostí. Byla to náročná kvalifikace. Se svojí jízdou nejsem úplně spokojený, ale dosáhl jsem na pole position, to je to hlavní," uvedl 24letý pilot, vyhrál desátou kvalifikaci v kariéře.

Verstappena sice porážka mrzela, ale Nizozemec zůstal pozitivní. "Bylo to jako na houpačce. Druhá část vyšla dobře, v té třetí jsem se trápil s nastavením vozu a nepodařilo se mi dát dohromady dobré rychlé kolo. Ale máme dobrý vůz na závod a pro zítřek je to dobrý základ," prohlásil jezdec Red Bullu.

Závodníci bojovali o pole position poprvé s monoposty postavenými podle nových technických pravidel a na větší 18palcových kolech.

Výbornou formu Ferrari potvrdil třetím místem Carlos Sainz junior, vedle něj se do druhé startovní řady postaví Sergio Pérez v dalším Red Bullu.

Ve třetí řadě se objeví velmi zajímavá dvojice. Vedle Lewise Hamiltona s Mercedesem se postaví Valtteri Bottas. Ale tentokrát už ne jako pilot Stříbrných šípů, nýbrž za volantem Alfy Romeo. Jeho nástupce George Russell zajel devátý nejlepší čas.

Dalším velkým překvapením kvalifikace bylo sedmé místo Kevina Magnussena s Haasem.Ten přitom získal místo pouze několik dní před začátkem sezony. Dán nahradil ruského pilota Nikitu Mazepina. V top 10 se objevili jezdci sedmi týmů.

V první části kvalifikace vypadli oba pilot Aston Martinu. Neuspěl ani Daniel Ricciardo s McLarenem, který přišel kvůli covidu o druhé předsezonní testy. Naopak hned při premiéře se do druhého dějství boje o pole position dostal nováček Čou Kuan-jü. Celkově mu patřila patnáctá příčka.

V Sáchiru tento víkend v důsledku pozitivního testu chybí německý pilot Sebastian Vettel, jehož v kokpitu Aston Martinu nahradil krajan Nico Hülkenberg.

Velká cena Bahrajnu startuje v neděli v 16:00 našeho času a sledovat ji můžete živě v on-line přenosu deníku Aktuálně.cz ZDE.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu, úvodní závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sáchiru:

1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:30,558, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,123, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -0,129, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -0,363, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,680, 6. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -1,002, 7. Magnussen (Dán./Haas) -1,250, 8. Alonso (Šp./Alpine) -1,637, 9. Russell (Brit./Mercedes) -1,658, 10. Gasly (Fr./AlphaTauri) -1,780.