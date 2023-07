Trapas v F1. Norris při oslavách v Maďarsku rozbil Verstappenovi vítěznou trofej

Max Verstappen po triumfu ve Velké ceně Maďarska a slavnostním vyhlášení odcházel do zázemí na Hungagroringu s vítěznou trofejí na dva kusy. Cenu mu během ceremoniálu rozbil Lando Norris, jenž skončil v závodě druhý. Představitelé jeho týmu McLarenu se na twitteru Verstappenovi omluvili, Norris ale před novináři s úsměvem řekl, že šlo o soupeřovu chybu.

Ke kuriózní situaci došlo během oslav na stupních vítězů. Norris udeřil při otvírání šampaňského o pódium a Verstappenova porcelánová trofej spadla na zem. "Velmi se omlouváme," napsali na sociální síti představitelé McLarenu. Zástupci Red Bullu poté komentovali incident slovy: "Potřebujeme nějaké lepidlo."

Red Bull si v Maďarsku připsal rekordní 12. vítězství v řadě. Překonal tím právě maximum McLarenu z roku 1988, které tehdy stanovili Francouz Alain Prost a Brazilec Ayrton Senna. Red Bull proto situaci ještě oglosoval slovy: "Zlomený rekord, rozbitá trofej."

Norris se poté hájil, že nešlo o jeho chybu. "Nejsem si jistý, co se stalo. Max ji umístil až moc blízko k okraji a asi spadla. Není to můj problém. Je to jeho problém," podotkl pobaveně britský pilot.

To si nenechal líbit ani Verstappen, který se při setkání před mikrofony Sky Sports ohradil. "Říkáš, že to byla moje chyba? Dal jsem ti žlutou kartu. Dávám ti červenou," řekl v dobrém rozmaru.

Verstappen vyhrál devátý závod v sezoně a zvýšil náskok v čele šampionátu na 110 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Triumfoval v sedmé Velké ceně za sobou a jen dvě výhry ho dělí od vyrovnání rekordní série Sebastiana Vettela z roku 2013.

Získal rovněž 44. vítězství v kariéře. "Doufám, že na tomto čísle nezůstanu. To by nebylo dobré. Věřím, že brzy získám vítězství číslo 45," dodal Verstappen.