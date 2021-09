Potvrzeno, Russell pojede příští rok v barvách Mercedesu s Hamiltonem

Třiadvacetiletý britský pilot George Russell bude od nové sezony formule 1 jezdit za Mercedes. V týmu doplní mistra světa Lewise Hamiltona.

Russell přijde ze stáje Williams. Ve Stříbrných šípech nahradí Fina Valtteriho Bottase, jenž od nového roku bude závodit za Alfu Romeo.. Za Mercedes už loni absolvoval loňskou Velkou cenu Sáchiru, v níž nahradil Hamiltona pozitivně testovaného na covid-19. Závod vedl, ale po nezvládnuté zastávce v boxech dojel na deváté příčce.

O Britově příchodu informoval Mercedes na svých internetových stránkách. "Lhal bych, kdybych řekl, že nejsem v sedmém nebi. Je to obrovská šance,kterou chci chytit oběma rukama," řekl Russell, který prošel juniorským programem Mercedesu.

"Je mi jasné, že to bude obrovská výzva a bude to pro mě velká škola. K Lewisovi jsem vzhlížel od chvíle, co jsem jezdil v motokárách. Těším se, že se budu moci učit od někoho, kdo je osobností na trati i mimo ni," dodal.

Russell ve formuli 1 poprvé startoval předloni. Jeho nejlepším výsledkem v barvách Williamsu je druhé místo z nedávného závodu v Belgii, který však byl kvůli dešti po třech kolech za zpomalovacím vozem předčasně ukončen.