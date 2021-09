Verstappen splnil úkol, suverénně vyhrál domácí Grand Prix

Max Verstappen v Red Bullu suverénně ovládl domácí Velkou cenu Nizozemska formule 1 a vrátil se do čela seriálu.

Druhý v Zandvoortu skončil obhájce titulu Lewis Hamilton v Mercedesu, třetí dojel Valtteri Bottas v dalším Stříbrném šípu.

Nedělní závod se prakticky rozhodl v prvních stovkách metrů. Verstappen, startující z pole position, si pohlídal vedení a hned Hamiltonovi začal ujíždět.

Kromě zastávek v boxech se Nizozemec po celý závod držel v čele. Svému britskému rivalovi v boji o korunu šampiona nedovolil přiblížit na vzdálenost jedné vteřiny, aby mohl použít k předjetí pomocí zařízení DRS.

Mercedes sice zkoušel dvěma zastávkami v boxech vyzrát na nedělního suveréna, ale Verstappen se nenechal rozhodit. Při návratu formule 1 do Zandvoortu po 36 oslavil sedmnácté vítězství před 70 tisíci nadšených fanoušků.

"Jak slyšíte, je to něco neuvěřitelného. Je to krásný den. Byl to ze všech stran dokonalý den. Podařil se mi start. Mercedes nám chtěl ztížit život, ale my jsme to zvládli takticky," užíval si 23letý pilot ovace diváků.

I když se Bottas držel týmových not, v samotném závěru Hamiltonovi znepříjemnil situaci zajetím nejrychlejšího kola. Brit musel ještě před posledním kole pro nové gumy, aby bod za tento výkon znovu získal pro sebe. V pořadí MS tak na Verstappena ztrácí jen tři body.

Robert Kubica, který v kokpitu Alfy Romeo nahradil pozitivně testovaného Kimiho Räikkönena na covid-19, dojel na patnáctém místě. "Poprvé od roku 2010 jsem měl vůz, s nímž se dalo bojovat," pochvaloval si Polák po závodě.