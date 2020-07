Pilot F1 Pérez je kvůli nejasnému testu na covid-19 v izolaci

Mexický pilot formule 1 Sergio Pérez je tři dny před startem Velké ceny Británie kvůli nejednoznačným výsledkům testu na koronavirus v izolaci.

Jezdec stáje Racing Point čeká na výsledek další kontroly a pokud by byl pozitivní, startoval by místo něj ve čtvrtém závodě sezony jeden z rezervních pilotů Mercedesu.

Pérez se měl v Silverstonu zúčastnit dnešní tiskové videokonference, na kterou však dorazil pouze druhý pilot týmu Lance Stroll. Mluvčí Racing Pointu poté uvedl, že třicetiletý Mexičan na okruh vůbec nedorazil, protože po nejednoznačném testu na covid-19 byl umístěn do izolace.

Do ní zamířilo i několik dalších členů stáje, kteří s jezdcem přišli do styku. Mluvčí Racing Pointu také zdůraznil, že Pérez během dvoutýdenní přestávky mezi závody zůstal v Evropě a nezamířil do Mexika, které v současnosti patří k nejvíce zasaženým zemím.

Pérez, jenž stejně jako ostatní účastníci mistrovství světa musí podstupovat pravidelné kontroly minimálně po pěti dnech, nyní čeká na výsledky opakovaného testu. Pokud by nemohl do Velké ceny Británie zasáhnout, nahradil by ho jeden z rezervních jezdců Mercedesu, se kterým Racing Point spolupracuje.

Návratu do formule 1 by se tak mohl dočkat Belgičan Stoffel Vandoorne nebo Mexičan Esteban Gutiérrez. Vandoorne se naposledy v královské třídě motosportu představil v roce 2018 ve Velké ceně Abú Zabí, Gutiérrez naposledy ve formuli 1 závodil před čtyřmi lety.

Formule kvůli pandemii koronaviru odstartovala na začátku července se čtyřměsíčním zpožděním a celkem jedenáct závodů bylo zrušeno. V provizorním kalendáři je zatím třináct Velkých cen, všechny v Evropě. V rámci bezpečnostních opatření se závodí bez diváků.