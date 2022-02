Větší kola, jednodušší křídla a těžší vozy. To udělala nová pravidla s formulí 1

Fotbalová Slavia získala talentovaného útočníka Daniela Šmigu. Osmnáctiletý hráč přestoupil do Edenu z Baníku Ostrava a v novém působišti podepsal smlouvu do 30. června 2026. Zatím bude hrát za B tým Pražanů. Úřadující český šampion o tom informoval na svých internetových stránkách.

Šmiga si vloni v závěru minulé sezony připsal za Baník své první čtyři ligové starty, v tomto ročníku už ale český mládežnický reprezentant šanci v nejvyšší soutěži nedostal. "Je to pro mě obrovská příležitost. Jsem moc rád, že jsem mohl přestoupit do Slavie. Je pro mě čest být v takovém velkoklubu, největším klubu v České republice. Budu se snažit co nejrychleji zabydlet a aklimatizovat. Budu se snažit mít dobré výsledky v B-týmu, a pokud všechno půjde dobře, tak se posouvat výš," řekl Šmiga.