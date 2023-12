I deset let od "Schumiho" nehody je pro rodinu cennější soukromí než zprávy o zdraví

Michael Schumacher utrpěl před deseti lety při nehodě na lyžích zranění, které mu změnilo život. Během deseti let rodina stále udržuje soukromí a nesděluje nic o zdravotním stavu legendy.

Legenda formule 1 Michael Schumacher utrpěl před deseti lety nehodu, která mu zcela převrátila život. Pád na lyžích ve francouzských Alpách způsobil traumatické poranění mozku, kvůli němuž zcela zmizel z očí veřejnosti.

Od té doby je jeho stav zahalen tajemstvím. O průběhu rekonvalescence a rehabilitaci sedminásobného mistra světa F1 se dozvídáme jen málo podrobností.

Nešťastný výlet do volného terénu

Koncem roku 2013 trávil Schumacher dovolenou s rodinou a přáteli ve francouzském Méribelu. Jako zkušený lyžař vlastnil v této oblasti chatu a znal tamní sjezdovky. Tento pobyt patřil k tradici slavit na horách "Schumiho" narozeniny, které připadají na 3. ledna.

29. prosince 2013 kolem jedenácté hodiny se Schumacher vydal mimo sjezdovku, aby pomohl jinému lyžaři. V tomto neupraveném úseku narazil do odkryté skály, ztratil kontrolu nad lyžemi a následně narazil hlavou do další skály. Náraz mu rozlomil přilbu na dvě části.

Němec byl zpočátku při vědomí, ale dezorientovaný. Letecky jej transportovali nejprve do nemocnice v Moutiers a poté na traumatologické oddělení v Grenoblu. Stav zraněného byl po příjezdu do nemocnice kritický. Byl v kómatu a okamžitě podstoupil operaci mozku, aby se zmenšil otok a zajistil přísun kyslíku.

Zástupce ředitele nemocnice, profesor Marc Penaud, tehdy popsal jeho stav jako "extrémně vážný" a zdůraznil nejistotu ohledně Schumacherovy budoucnosti. "Pacient po nehodě nereagoval a vykazoval abnormální neurologické reakce," dodal neurochirurg Stéphan Chabardes.

Život slavného sportovce visel na vlásku. Utrpěl značné krvácení do mozku a pohmoždění, což si vyžádalo umělé kóma. Život mu zachránila přilba. Vedoucí anesteziolog Jean-Francois Payen totiž prohlásil, že bez helmy by Schumacher náraz hlavou na skálu nepřežil.

Během tohoto kritického období byl Schumacher obklopen rodinou. K jeho lůžku přispěchali i blízcí přátelé a kolegové. Nechyběli mezi nimi ani Jeana Todt, jeho bývalý šéf ve Ferrari a tehdejší prezidenta FIA, a Gerard Saillant, uznávaný mozkový chirurg. Ten byl Schumacherovým přítelem od havárie pilota Ferrari během závodu F1 v v Silverstonu v roce 1999.

Bojuj, Michaeli!

Ve chvíli, kdy bylo jasné, že Schumacherův život se drasticky změnil, přišlo mnoho slov podpory. Na sociálních sítích se jejich symbolem stal hashtag #KeepFightingMichael.

O dojemný vzkaz se podělil Němcův velký soupeř Mika Häkkinen: "Tvá nehoda je nyní jen další výzvou. Musíš znovu tvrdě bojovat, stejně jako jsme to oba dělali na trati. Udělej mi laskavost: pro tentokrát se nesnaž porazit čas. V tomto závodě nemusíš zajet svůj nejlepší čas. Musíš si vzít tolik času, kolik potřebuješ."

Šok nezakrýval ani Sebastian Vettel, čtyřnásobný mistr světa F1 a Schumacherův chráněnec. "Jsem šokován a doufám, že se co nejdříve uzdraví. Přeji jeho rodině hodně sil," uvedl tehdy německý pilot.

Nešťastná událost měla odezvu i mimo formuli 1. Své vzkazy poslala tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová a sportovní hvězdy jako Boris Becker nebo Lukas Podolski.

Nastupuje falešný kněz

Pozornost médií v nemocnici v Grenoblu však byla pro Schumacherovu manželku Corinnu zdrcující, protože se potýkala s dotěrnými fotografy a reportéry.

Zřejmě i proto vyhlásila rodina od prvních chvil přísné embargo na jakékoliv informace ohledně "Schumiho" zdravotního stavu. Je to pochopitelná reakce a nikdo nemá právo ji kritizovat. Jenže fanoušci jsou lační po informacích, takže se často objevují neověřené senzační zprávy nebo jsou překroucena krátká vyjádření těch, kteří měli možnost se s bývalou hvězdou F1 osobě setkat.

Uprostřed mediálního šílenství se snažili "Schumiho" nejbližší podporovat jeho dlouholetá tisková mluvčí Sabine Kehmová, bratr Ralf a otec Rolf. Opravdu bizarní "kousek" se povedl jednomu německému bulvárnímu novináři. Ten se vloudil do nemocnice převlečen za kněze a pokusil se neúspěšně proniknout do Schumacherova nemocničního pokoje.

Uznávaný lékař Saillant na adresu médií vyzval k respektu a soukromí: "Jménem Corinny bych vás rád požádal, abyste na nás netlačili," řekl. "Ani na nás, ani na rodinu. Můžete se snažit pomoci Schumacherovi vyhrát tento těžký boj tím, že necháte lékaře v klidu. My nic neskrýváme."

Pokud jde o Schumacherovo uzdravení, Kehmová v dubnu 2014 oznámila, že vykazuje známky "vědomí a probouzení". V červnu už nebyl v kómatu a opustil nemocnici v Grenoblu. "Michael opustil [nemocnici] Grenoble, aby pokračoval v dlouhé fázi rehabilitace. Už není v kómatu," potvrdila tehdy.

Nechte ho na pokoji

Schumacherův stav byl však stále přísně střeženým tématem. V roce 2016, poté co jeden německý časopis nepravdivě tvrdil, že Schumacher už může chodit, Kehmová vše vyvrátila.

"Bohužel jsme nuceni na základě nedávné zprávy v tisku upřesnit, že tvrzení, že by se Michael mohl opět pohybovat, není pravdivé," uvedla. "Takové spekulace jsou nezodpovědné, protože vzhledem k vážnosti jeho zranění je pro Michaela velmi důležité jeho soukromí. Bohužel také dávají falešné naděje mnoha zainteresovaným lidem."

3. ledna 2019, v den Schumacherových padesátých narozenin, vydala rodina prohlášení, v němž vyjádřila vděčnost svým příznivcům. Ovšem o jeho zdravotního stavu opět nepadlo ani slovo. "Chceme si připomínat a oslavovat jeho vítězství, rekordy a radost," stálo v komuniké.

Přítel a důvěrník Todt shrnul nálady posledních let: "Nechme ho na pokoji."

"Respektujeme přání Corinny a jejích dětí ohledně soukromí, i když samozřejmě víme, že nehoda měla následky. Ale každý, kdo tvrdí, že něco ví, neví nic. Já za ním pravidelně chodím. On a jeho rodina jsou moje rodina," řekl na začátku letošního roku.

"Jeho život je teď jiný."

Minulý rok přinesl dojemný okamžik. Šampiona F1 obdržel od německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko ocenění za "mimořádný přínos světu". Slavnostního ceremoniálu, který se konal nedaleko Schumacherova rodiště, se zúčastnila jeho manželka Corinna, dcera Gina a Todt, který cenu převzal Michaelovým jménem.

Při tomto ceremoniálu se bývalý boss Ferrari podělil o detaily svého současného vztahu se Schumacherem. "Nenechávám ho o samotě," řekl Todt televizi RTL. "On, Corinna a celá rodina. Prožili jsme spolu tolik zážitků. To krásné, co jsme zažili, je naší součástí a pokračuje to dál." Prozradil, že často společně sledují závody v televizi a vzpomínají na své minulé triumfy.

Nedávno Todt v rozhovoru pro francouzský list L'Equipe otevřel téma Schumacherova zdravotního stavu: "(On) už prostě není tím Michaelem, kterým býval. Je jiný a je skvěle veden svou ženou a dětmi, které ho chrání. Jeho život je teď jiný a já mám tu čest sdílet s ním společné chvíle. To je vše, co k tomu mohu říct. Bohužel ho před deseti lety zasáhl osud. Už to není ten Michael, kterého jsme znali ve formuli 1," uvedl francouzský manažer.

Dokumentární film společnosti Netflix "Schumacher" z roku 2021 připomněl jezdcův život před nehodou. Vystupovali v něm Corinna i syn Mick. Manželka slavného jezdce hovořila o jejich současném životě a zdůraznila jednotu a odhodlání rodiny: "Michael je tady," řekla. "Je jiný, ale je tady, a to nám dodává sílu, jak zjišťuji. Jsme spolu. Žijeme spolu doma. Chodíme na terapie. Děláme všechno pro to, aby se Michaelovi dařilo lépe a aby se cítil dobře."

Mick Schumacher, který byl svědkem nešťastné nehody a ve voze Haas absolvoval 43 Grand Prix, vyjádřil hluboký obdiv ke svému otci: "Mám k tátovi obrovský respekt. Vždycky jsem ho měl. On je prostě takový. Když vejde do místnosti, všichni ztichnou. Tak si ho pamatuji."

Pokud jde o rozhodnutí rodiny zachovat si soukromí, všechno osvětlil rodinný právník Felix Damm: "Vždy šlo o ochranu soukromých informací. Média by se takovou zprávou mohla zabývat znovu a znovu a ptát se: ‘A jak to vypadá teď?‘. Jeden, dva, tři měsíce nebo roky po zprávě. A pokud bychom pak chtěli proti takovému zpravodajství zakročit, museli bychom se vypořádat s argumentem, že jsme předtím něco řekli dobrovolně sami."

Jinými slovy: respektováním soukromí fanoušci i všichni ostatní ctí nejen odkaz Michaela Schumachera, ale také odvahu a houževnatost rodiny, která se sjednotila tváří v tvář nepřízni osudu.