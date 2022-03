Dánský Viking katapultoval podceňovaný Haas mezi špičku formule 1

Kevin Magnussen se stal pouhých jedenáct dní před startem sezony znovu pilotem stáje F1 Haas místo Rusa Nikity Mazepina. Týmu se za důvěru odvděčil nečekaným pátým místem v nedělní Velké ceně Bahrajnu.

Loni Haas ve výsledkové listině světového šampionátu paběrkoval. Přišla nová sezona, nové monoposty, nové pneumatiky, staronový pilot a rázem je všechno jinak.

Mick Schumacher a Mazepin přitom loni nedosáhli na jediný bod, což samozřejmě znamenalo poslední místo v Poháru konstruktérů.

Po ruské invazi na Ukrajinu zažil Haas turbulentní chvíle. Ukončil spolupráci nejen s mladým Rusem, ale i s titulárním sponzorem. Tím byl ruský koncern Uralkali zpracovávající potaš. Vlastníkem dvacetiprocentního podílu je Mazepinův otec Dmytrij, který patří mezi oligarchy s blízkým napojením na prezidenta Vladimira Putina.

"Stále se nám hlásí zájemci o sponzorování," snažil se uklidnit situaci šéf Haasu Günther Steiner.

Tým dál pokračoval v testech, byť je v Sáchiru narušilo zpoždění nákladního letadla s novým monopostem VF-22. To už byl v boxech Kevin Magnussen.

Dán závodil v barvách Haasu v letech 2017 až 2020. Pak byl ale spolu Romainem Grosjeanem vyměněn za dva nováčky. Během roku, kdy působil v zámoří, se toho v týmu s dílnami v americkém Kannapolisu a britském Banbury evidentně hodně změnilo.

"Vidím ten obrovský pokrok, Haas mi dal k dispozici skvělé auto," liboval si Dán v Bahrajnu od pátečních tréninků na Velkou cenu.

Se skvělým monopostem dosáhl skvělých výsledků. Začalo to nečekaným sedmým místem v kvalifikaci. Že to nebyl náhodný výkon, dokázal i mladý Schumacher. V sobotu si dojel pro svůj nejlepší výsledek v boji o pole position - dvanácté místo.

O čtyřiadvacet hodin později přišla ještě větší sláva. I díky vypadnutí obou Red Bullů 29letý Dán proťal cílovou čáru na páté pozici. Tak vysoko byl Haas ve výsledkové listině naposledy před čtyřmi lety v Rakousku. Grosjean byl na Red Bull Ringu čtvrtý a Magnussen pátý.

S koncem Grand Prix Bahrajnu vypukly v boxech doslova orgie radosti. Všichni v čele s bossem Steinerem křepčili jako na karnevalu. "Vůbec nevím, co mi Kevin říkal do týmového rádia, takový tam byl strašný hluk," přiznal šéf Haasu.

Přesto dokázal svého svěřence pochválit: "To byl návrat jako od Vikinga!"

Magnussen po závodě zářil štěstím. "Bylo to prostě šílené. Vím, že jsem to říkal během celého závodního víkendu, ale ono to prostě bylo pořád lepší a lepší," uvedl Dán televizi Sky Sports F1.

"Tým si takový výsledek zasloužil. Posledních pár let pracoval skutečně tvrdě. Loni si lízal rány, protože se soustředil na vývoj nové formule," připomněl rodák z Roskilde nepovedenou sezonu 2021.

Do té letošní Haas vstoupil nejlépe, jak mohl. I když Schumacherovi těsně unikly první body v kariéře (dojel vůbec poprvé jedenáctý), patří stáji aktuálně senzační třetí místo v Poháru konstruktérů.

Víc bodů v Sáchiru nasbírali jen piloti favorizovaných týmu Ferrari a Mercedes. "Máme letos velký potenciál," věří Steiner, jehož barvy se mohou spolehnout i na vylepšené motory Ferrari. Těm v neděli patřila plná polovina bodovaných pozic.