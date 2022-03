Je to noční můra, nechápe Red Bull krach v Sáchiru. Ferrari slaví dokonalý start

Zatímco Ferrari se v nedělní Velké ceně Bahrajnu formule 1 dočkalo vítězství po druhém nejdelším čekání v historii týmu, oba vozy Red Bull neviděly v Sáchiru cíl.

910 dní. Tak dlouho čekalo Ferrari na další triumf v Grand Prix. Zatímco v Singapuru před třemi lety byl Charles Leclerc druhý za týmovým kolegou Sebastianem Vettel, v neděli to byl právě Monačan, kdo se radoval z triumfu.

"Pole position, nejrychlejší kolo, vítězství a první dvě místa. Ferrari si nemohlo přát lepší začátek sezony," liboval si Leclerc.

Scuderia navíc potvrdila tradici a opět to byl double. Pro druhé místo si totiž dojel Carlos Sainz junior ve druhém rudém voze z Maranella.

Bahrajnský vítěz připomněl dvě předchozí náročné sezony. V roce 2020 Ferrari dokonce skončilo v Poháru konstruktérů až na šestém místě. Loni se tým sice posunul na třetí pozici, ale Leclerc nedokázal ani jedno ze dvou vítězství v kvalifikaci proměnit ve vavříny vítězů.

To se mu povedlo až na začátku nového ročníku, který přinesl zcela nové monoposty a větší kola. Ferrari se navíc podařilo eliminovat deficit ve výkonu motorů. To nejlépe dokládá fakt, že z bodované desítky měla plná polovina vozů namontované italské agregáty.

Monacká chytrost slavila úspěch

Leclerc si v závodě pod umělým osvětlením užil souboj s obhájcem titulu Maxem Verstappenem, k němuž došlo po první sérii výměny pneumatik. Byť ho Nizozemec dvakrát předjel, 24letý soupeř mu to hned na další dlouhé rovince oplatil.

"Snažil jsem se jet co nejchytřeji a co nejvíc využít DRS. Snažil jsem se brzy brzdit, abych byl za ním v detekčním bodě co nejblíž. Podvakrát to zafungovalo a já se vrátil do vedení. Jsem neskutečně šťastný, že to vyšlo," dodal spokojený Leclerc.

Na zcela opačné škále pocitů se daly po závodě hodnotit emoce v boxech Red Bullu. Poprvé se v Grand Prix oficiálně objevily motory označené jeho jménem, protože dosavadní dodavatel Honda z F1 oficiálně odešel.

Jenže ze čtyř kusů (dvou v Red Bullu a dvou v sesterské stáji AlphaTauri) přežil celých 57 kol nedělního závodu jeden jediný. Pohromu odstartoval požár přehřátého motoru AlphaTauri Pierra Gaslyho ve 46. kole.

Díky tomu sice vyjel safety car, což dalo Verstappenovi další šanci zaútočit na vedení, ale Nizozemec ji nevyužil. Naopak čtyři okruhy před koncem ztratil výkon a musel zamířit do boxů.

Bez čerpadla se body sbírat nedají

Aby těch pohrom nebylo málo, o pár okamžiků později se zastavil také motor u Red Bullu Sergia Péreze. Mexičan v té chvíli bojoval o třetí místo. Došlo tak k paradoxní situaci, že čínský nováček Čou Kuan-jü nasbíral ve svém debutu víc bodů než celý prominentní tým z Milton Keynes dohromady.

"Nepamatuju si, kdy se nám něco takového stalo naposledy, ale určitě je to ta nejhorší noční můra. Je velké zklamání, že jsme nejen ztratili pódium pro Maxe (Verstappena), ale v samém závěru i stupně vítězů pro Checa (Péreze)," uvedl šéf Red Bullu Christian Horner.

"Závod pro nás skončil brutálně. To, co vypadalo jako slušný bodový příděl, se v posledních pár kolech rázem vypařilo," dodal manažer pro stanici Sky Sports F1.

První ohledání vozů naznačila, že oba jezdce vyřadila stejná porucha palivového čerpadla. "Musíme rozebrat celý palivový systém a zjistit, co se stalo. Víme totiž určitě, že ve vozech byl ještě dostatek paliva," dodal Horner.

Času na hledání příčin problémů ale u Red Bullu nebudou mít nazbyt. Šampionát pokračuje už tuto neděli v saúdskoarabské Džiddě.