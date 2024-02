Šéfa Red Bullu griloval právník osm hodin. Neudělal nic špatného, věří slavná choť

Christian Horner, šéf týmu F1 Red Bull, včera čelil intenzivnímu osmihodinovému výslechu kvůli obvinění z dosud nespecifikovaného nevhodného chování.

Výslech vedený advokátem na tajném místě v Londýně se protáhl do pozdního odpoledne. Když na místo dorazil brzy ráno v autě s řidičem, vypadal britský manažer velmi zachmuřeně.

Zdroj ze zákulisí formule 1 listu The Sun sdělil, že dlouhá diskuse byla součástí probíhajícího vyšetřování. Zároveň zdůraznil, že se nejedná o soudní proces a neočekávají se okamžitá řešení nebo výsledky.

"Christian nebyl propuštěn ani vyzván k rezignaci a ani se k tomu nechystá. Probíhá vyšetřování a my musíme respektovat integritu vyšetřování, což znamená nechat mu volný průběh," uvedl zdroj.

Vyšetřování Hornera bylo zahájeno po podání stížnosti v Rakousku ohledně "nevhodného chování" vůči kolegyni, což Red Bull přimělo najmout si nezávislé právníky. Navzdory závažnosti těchto obvinění, která se zaměřují na přísný pracovní režim, aniž by naznačovala sexuální přestupky, Horner všechno popřel.

Celá záležitost vzbudila značnou pozornost a hrozí, že vrhne stín na nadcházející sezonu F1, která odstartuje už koncem února závodem v Bahrajnu.

Britská stanice BBC Sport uvedla, že zasvěcení nepředpokládají, že by Horner tento skandál přežil na pozici šéfa týmu formule 1. V nejbližší době se však neočekává rozhodnutí ohledně jeho budoucnosti v týmu.

"Lidé očekávají, že to skončí ještě před začátkem sezony F1, ale to se prostě nestane. Bude to delší proces, protože musíme provést důkladné vyšetřování," cituje BBC svůj zdroj.

Horner, který vede Red Bull od jeho debutu v F1 roce 2005 a dosáhl sedmi titulů mistra světa jezdců Formule 1 a šesti titulů mistra světa konstruktérů, označil tato obvinění za "bláznivá" a veřejně prohlásil: "Tato tvrzení zcela popírám."

Geri Halliwellová, bývalá hvězda dívčí hudební skupiny Spice Girls, se před svými přáteli vyjádřila, že věří jeho nevinu. "Christian neudělal nic špatného," řekla.

Pár, který měl svatbu v roce 2015, má sedmiletého syna a vychovává i Hornerovu dceru z předchozího vztahu, teď čelí velké výzvě,

V případě Horneorva odchodu z nejúspěšnějšího boxů F1 by jej měl nahradit manažer někdo z rakouské části Red Bullu. Ve hře je Oliver Mintzlaff, bývalý šéf fotbalového klubu RB Lipsko.

V průběhu vyšetřování, které provádí externí specializovaný právník, zůstává Red Bull Racing zdrženlivý a začátkem týdne poskytl pouze stručné prohlášení, v němž potvrdil, že se vyšetřují "určitá nedávná obvinění".

Existuje dvě verze Hornerova provinění. Podle jedné z nich poslal spolupracovnici z Red Bullu choulostivé fotografie. Druhá hovoří o tom, že ženu pracovně šikanoval, tedy šlo o tak zvaný "bossing".