Hodinky Hamilton nosil už Elvis, teď šampion F1 žaloval hodináře za užívání jména

Marketinková společnost Lewise Hamiltona žalovala hodinářskou společnost Hamilton Watch Company kvůli jejímu jménu. Přitom švýcarská firma byla založena už v roce 1892. Evropský úřad pro duševní vlastnictví nároky šampiona formule 1 po třech letech tahanic neuznal.

Lewis Hamilton sice minulý víkend vyrovnal sedmým titulem mistra světa formule 1 fenomenální bilanci Michaela Schumachera, ale souběžně s tím utrpěl velkou právní porážku v tahanici o ochrannou známu Hamilton.

Švýcarská společnost Hamilton Watch Company je nástupcem amerického výrobce hodinek založeného v Lancasteru už v roce 1892. Součást koncernu Swatch se do právních tahanic s pilotem Mercedesu dostala už před třemi lety. Lewis Hamilton jí totiž chtěl zabránit, aby své jméno registrovala jako obchodní značku pro celou Evropu.

Snahu šampiona uzurpovat si jméno Hamilton jen pro sebe teď definitivně smetl ze stolu Evropský úřad pro duševní vlastnictví (EUIPO). Prohlásil, že 35letý závodník nemá žádná "přirozená práva" ke jménu, které hodinářská společnost používá od konce 19. století.

"Napadená ochranná známka se týká pouze samotného slova Hamilton, nikoliv Lewis Hamilton. To první je vcelku běžné příjmení v anglicky hovořících zemí. Neexistuje žádné přirozené právo, aby osoba měla své vlastní jméno registrované jako ochrannou známku, pokud by to bylo v rozporu s právy třetích stran," stojí v rozhodnutí EUIPO.

Nález úřadu také připomíná, že hodinky Hamilton nosila řada známých osobností včetně Elvise Presleyho dávno před tím, než se aktuální šampion F1 vůbec narodil.

Udělení ochranné známky dala před třemi lety hodinářům od Hamiltonu výlučná práva k používání této značky na hodinkách a dalšímu příslušenství po celém kontinentu.

To přimělo právníky hvězdy Mercedesu, kteří spravují marketinková práva Lewise Hamiltona přes maltskou společnost 44IP, aby se pokusili zneplatnit žádost Hamilton Watch Company.

Tvrdili, že byla podána ve "špatné víře", jejím prostřednictvím byla zmařena "spravedlivá soutěž" a údajně dokonce nebyla vůbec uvedena do užívání. S tím neuspěli a navíc musí protistraně uhradit náklady ve výši 893 liber (více než 26 000 Kč).

Sám jezdec formule 1, jenž je reklamní tváří hodinářské společnosti IWC Schaffhausen, se ke kauze nevyjádřil.