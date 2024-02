Hamilton chce do Ferrari. O senzačním přestupu si už štěbetají vrabci v Maranellu

Lewis Hamilton má podle zákulisních informací už příští rok opustit tým formule 1 Mercedes a odejít do Ferrari.

Byl by to stejný šok, o jaký se Brit postaral v září 2012. Tehdy po šesti letech u McLarenu oznámil, že od následující sezony přestoupí do Mercedesu.

Nyní je podle obvykle velmi dobře informovaných zdrojů stránky Motorsport.com na spadnutí odchod 39letého sedminásobného mistra světa do Ferrari

Jednání mají být už ve finální fázi a obě strany mají brzy potvrdit podpis kontraktu. Zástupci Ferrari i Mercedesu se k situaci odmítli vyjádřit.

Podmíněná důvěra v Mercedes

Hamilton sice prodloužil svoji smlouvu u Mercedesu na tuto a příští sezonu. Ale na rok 2025 je to pravděpodobně jen opce, kterou závodník zjevně nehodlá využít.

Mercedes přestal být po sérii sedmi titulů mistra světa (z nichž šest získal Hamilton) ve formuli 1 dominantní a musel se sklonit před Red Bullem. V současné době je přibližně na stejné úrovní jako Scuderia.

Zdá se, že představitelé italského týmu excentrického Brita přesvědčili, že u nich bude mít větší šanci získat vysněný osmý titul šampiona a stát se definitivně nejúspěšnějším pilotem formule 1 všech dob.

Ferrari nedávno oznámilo prodloužení kontraktu Charlese Leclerca. Druhý pilot, Carlos Sainz junior, však na stejný krok od vedení stáje marně čeká. Právě Španěla by Hamilton v případě svého přestupu v následující sezoně nahradil.

Hamiltonův odchod by měl obrovský dopad na budoucnost Mercedesu. Po dvou sezonách, v nichž ještě nedávno dominantní Stříbrné šípy vyhrály jednou Grand Prix, se tým musí zvednout a postavit takový vůz, který by Hamiltona a druhého jezdce George Russella zařadil mezi aspiranti na titul.

"Věřím, že to zvládneme, jako tým jsme na vrcholu už byli. I když máme stále více nových lidí, stále máme velké cíle, u všech vidím velkou snahu být úspěšní," řekl Hamilton během loňské poslední Velké ceny v Abú Zabí.

Ferrari je symbolem F1

První informace po testech v aerodynamického tunelu naznačují, že nový radikálně přepracovaný Mercedes W15 by měl být krokem vpřed. Navíc německý koncern nedávno jasně oznámil, že šéf týmu Toto Wolff a technický ředitel James Allison prodloužili své smlouvy.

Zdá se však, že i to je pro ambiciózního Hamiltona málo. Co mu může Ferrari nabídnout víc? Vedle nové motivace porazit "nepřátelský" Red Bull je tu i faktor emocí.

Závodit za Ferrari je snem každého pilota formule 1. Své by o tom mohl vyprávět Sebastian Vettel, který podobně nečekaně opustil Red Bull směrem do Maranella před sezonou 2015. Takže už jen obrovská přitažlivost legendárního týmu může být dostatečným důvodem k přestupu.

Navíc prezident Ferrari John Elkann se nikdy netajil svým obdivem k Hamiltonovi. A pokud by se mu podařilo ho získat, znamenalo by to pro něj a Ferrari velký úspěch a zvýšení atraktivity týmu. A to by pomohlo šéfovi týmu Fredovi Vasseurovi v jeho snaze posílit vyčerpané technické oddělení.