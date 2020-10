Odměna za senzační vítězství. Gasly zůstane v týmu F1 AlphaTauri

Francouzský pilot formule 1 Pierre Gasly bude i v příští sezoně jezdit v barvách týmu AlphaTauri.

Sesterská stáj Red Bullu dnes oznámila pokračování spolupráce s čtyřiadvacetiletým závodníkem, jemuž patří v aktuálním pořadí mistrovství světa deváté místo. Gasly na sebe výrazně upozornil senzačním vítězstvím v zářijové Velké ceně Itálie.

Gasly je členem AlphaTauri od svého vstupu do formule 1 v roce 2017, kdy se tým ještě jmenoval Toro Rosso. Vloni sezonu zahájil v elitním Red Bullu, ale v průběhu roku se opět přesunul do Tora Rosso, v jehož barvách pak obsadil druhé místo v brazilské Grand Prix. To bylo do letošního triumfu v Monze jeho jediné pódiové umístění v F1.

"Jsem přešťastný. Už v tomto roce se nám velmi daří a jsme na nejlepší cestě mít nejúspěšnější sezonu v historii stáje. V týmu to velmi dobře klape a dokázali jsme využít každou šanci, která se naskytla - tu největší v Itálii," řekl Gasly. Šéf týmu Franz Tost si pochvaloval, že Gasly jezdeckým uměním dokáže konkurovat soupeřům. "V každém závodě využil potenciál vozu a mechanikům dodává cennou zpětnou vazbu," řekl.

O Gaslyho případném "povýšení" k Red Bullu se spekulovalo i nyní, protože má jen o bod méně než pilot prvního týmu Alexander Albon. Thajec výrazně zaostává za stájovou jedničkou Maxem Verstappenem, třetím mužem pořadí MS.

Zatím není jasné, kdo bude v příštím roce v AlphaTauri Gaslyho týmovým kolegou. Nyní jím je málo úspěšný Rus Daniil Kvjat.