F1 před prázdninami: Vládne Red Bull, Ferrari v zajetí frustrační kompozice

Bez ohledu na to, co se stane do konce letošního ročníku, bude sezona 2023 v historii jistě zapsána jako éra totální dominance Red Bullu. Max Verstappen letos triumfoval už v deseti Grand Prix (z toho osmkrát po sobě), tým rakouského výrobce nápojů ovládl dosud všechny odjeté závody. Obhájce titulu se vydává na dovolenou s náskokem 125 bodů na druhého Sergia Péreze, který také sedí za volantem Red Bullu. Průběžně třetí Fernando Alonso z Aston Martinu zaostává za lídrem šampionátu o neuvěřitelných 165 bodů. V hodnocení Poháru konstruktérů nasbíral Red Bull už více než dvakrát více bodů než druhý Mercedes.