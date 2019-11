Hamilton má šestý titul šampiona formule 1, v Austinu mu stačilo dojet druhý

Lewis Hamilton si už dva závody před koncem zajistil titul mistra světa formule 1. V nedělní Velké ceně USA mu k tomu stačilo druhé místo za posledním vyzyvatelem a kolegou z Mercedesu Valtterim Bottasem.

Britský pilot si upevnil druhé místo v historických tabulkách, když se odpoutal od Juana Manuela Fangia (pět titulů). Na rekord Michaela Schumachera mu chybí už jen jedna koruna šampiona. První titul letos 34letý pilot získal s McLarenem v sezoně 2008, pro Stříbrné šípy vyhrál vedle té letošní také sezony 2014, 2015, 2017 a 2018.

"Je to jedinečný pocit. Dneska to byl opravdu náročný závod. Valtteri udělal obrovský kus práce. Do konce sezony pojedeme naplno," řekl šťastný Hamilton v cíli.

O osudu závodu v Austinu rozhodly strategické hrátky s pneumatikami. Až do samotného závěru vedl Hamilton, ale v 52. kole ho předjel držitel pole position Bottas. Fin si tak při ztrátě nadějí na titul alespoň užil triumf v závodě.

Nedělní Velká cena se od počátku jela v režii Mercedesu, který nenechal soupeře na pochybách o tom, že opět nejlépe zvládl práci s pneumatikami. Max Verstappen byl v podstatě jen divákem strategie Stříbrných šípů.

Ještě hůř na tom v neděli bylo Ferrari. Sebastian Vettel závod vůbec nedokončil kvůli prasklému zavěšení a Charles Leclerc přes veškerou snahu obsadil až čtvrté místo s výraznou ztrátou na stupně vítězů.

Poškozené Vettelovo Ferrari:

Vettel ale předvedl po skončení Grand Prix velké sportovní gesto, když přišel rivalovi Hamiltonovi pogratulovat k šestému titulu.

Do konce letošního ročníku chybějí ještě závody v Brazílii a Abú Zabí. V nich se bude bojovat ještě o další příčky mezi jezdci i týmy. Pohár konstruktérů si Mercedes zajistil už s předstihem.