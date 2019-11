Kvalifikační kralování Ferrari uťal v Austinu Bottasův Mercedes

Snowboardistka Šárka Pančochová nenastoupila kvůli těžkému pádu z tréninku do dnešního finále Světového poháru v Big Airu v italské Modeně. Česká reprezentantka tak obsadila šesté místo, závod vyhrála Reira Iwabučiová z Japonska.

Juniorská mistryně světa z Big Airu Pančochová prošla z páteční kvalifikace z šestého místa. Před finále spadla v posledním tréninkovém skoku.

"Škoda. Šlo jí to, ale smeklo se jí to při odrazu a letěla do půlky dopadu hlavou napřed. Na poslední chvíli šla do kotoulu na záda," řekl ČTK trenér Martin Černík. "Může chodit pomalu a nic nemá zlomeného. Mohlo to být horší, ale pro finále byla mimo provoz," dodal.