Verstappen v Miami završil stíhačku z deváté pozice na startu suverénním vítězstvím

Max Verstappen vyhrál nedělní Velkou cenu Miami formule 1, i když do ní startoval až z deváté pozice, což se naposledy povedlo Niki Laudovi ve francouzském Dijonu v roce 1984.

"Bylo to dobrý závod. Na startu jsme se vyhnul problémům. Pak jsem předjížděl jeden vůz za druhým. Dokázal jsem dlouho vydržet na tvrdých pneumatikách,, což byl asi ten největší rozdíl," pochvaloval si Verstappen.

Druhý na Floridě dojel vítěz kvalifikace Sergio Pérez s dalším Red Bullem, třetí byl Fernando Alonso v Aston Martinu. I když je v Miami vytyčen městský okruh, netradičně se vůbec nebouralo Do cíle dojelo všech 20 monopostů a ani jednou nemusel na trať safety car.

Obhájce titulu ovládl závod v Miami díky lepší strategii a hlavně tím, jak dlouho dokázal jet rychle na ojetých pneumatikách.

Pérez si z pole position udržel vedení před Alonsem a Carlosem Sainzem juniorem. Největší pozornost ale poutal druhý Red Bull, jehož pilot se postupně prokousával dopředu. Trvalo to jen 15 kol, než se Verstappen dostal na druhé místo.

Když pak Pérez zajel pro nové pneumatiky, začala strategická bitva. Tu jasně ovládl jeho týmový parťák, který dokázal na relativně starých gumách dlouho držet rychlé tempo.

Poté, co i on zamířil k mechanikům, sice vyjel na trati na druhém místě. Ale zabralo to jen chvíli, než se Verstappen definitivně usadil v čele Grand Prix a v Miami zopakoval loňský triumf.

Nizozemec si nedělním úspěchem upevnil vedení v šampionátu před Pérezem, v USA vyhrál třetí závod po sobě. Jeho tým ještě letos neokusil porážku.

Verstappen navíc vyrovnal v počtu vítězství v Red Bullu Sebastiana Vettela, oba ve voze z Milton Keynes uspěli 38krát.