Verstappen vyhrál zkrácenou GP Japonska, přesto slaví druhý titul světového šampiona

Max Verstappen v Red Bull vyhrál nedělní Velkou cenu Japonska formule 1. Kvůli dešti byl závod výrazně zkrácen, přesto mu bodový zisk stačil k oslavě druhého titulu mistra světa. Pomohl mu k tomu trest pro Charlese Leclerca za vyjetí mimo trať.

Odjelo se nakonec 28 kol z vypsaných 58, přesto Nizozemec nemusel s oslavou druhého titulu světového šampiona čekat. Vedení závodu totiž potvrdilo, že i za této situace se rozdávala plná porce bodů, takže jeho náskok je už v závěrečných čtyřech podnicích sezony nepřekonatelný.

Druhý na trati sice skončil jeho pronásledovatel v boji o korunu krále F1 Charles Leclerc ve Ferrari před Verstappenovým týmovým kolegou Sergio Pérezem. Jenže Monačan dostal po závodě pětivteřinovou penalizaci za výjezd mimo trať a druhá pozice tak nakonec patří pilotu z Mexika.

Red Bull si tak v Japonsku připsal double a co bylo hlavní, Verstappen má už nepřekonatelný náskok v čele seriálu. Obhájil tak loňský titul mistra světa, pro tým Red Bull je to už šestá koruna mezi jezdci. Předchozí čtyři získal Sebastian Vettel v letech 2010 až 2013.

"Je to krásný pocit, protože jsem to dneska nečekal. Vypadalo to, že dostaneme jen poloviční body, ale nakonec to vyšlo," řekl to staronový mistr světa formule 1 po závodě.

Formule 1 se do Japonska vrátila po dvouleté covidové pauze, ale nepřálo jí počasí. Hodinu před startem začalo nad Suzukou pršet a déšť stále zesiloval.

Verstappen stojící na pole position nejlépe odstartoval a ujal se vedení před Leclercem. Mokrá trať si záhy vybrala svoji daň v podobě několika havárií. Mimo hru se tak ocitl i Carlos Sainz s Ferrari.

Ve třetím kole byla Grand Prix kvůli neregulérním podmínkám přerušena. Závodit se začalo až po více než dvouhodinové pouze. A opět to byl obhájce titulu, kdo si udržel vedoucí pozici. V té chvíli se už nejela na okruhy, ale na tříhodinový limit od startu závodu (plus jedno kolo). Právě v tomto časovém úseku musela být Velká cena dokončena.

35 minut před koncem se většina pilotů rozhodla přezout na přechodné gumy, takže do čela se na chvíli dostal Fernando Alonso v Alpine. Španělovi vedení vydrželo jen chvíli, než i on vyměnil "mokré" pneumatiky za přechodné.

Verstappen a za ním jedoucí Leclerec se přetahovali o nejrychlejší kolo závodu. Jenže za Monačana ve Ferrari se začal přibližovat Pérez. Šest minut před koncem začal Mexičan s útokem na druhou pozici. Ten sice nedokázal proměnit v úspěch, ale protože jeho soupeř vyjel v poslední zatáčce mimo traď, vše rozhodla pětivteřinová penalizace pro Leclerca.