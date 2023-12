Verstappenovi se rekordní sezona prodraží. Za "řidičák" na F1 zaplatí 30 milionů

Trojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen musí zaplatit za superlicenci opravňující ke startu v příští sezoně mistrovství světa přes 1,2 milionu eur.

Za úspěch se platí. To na vlastní kůži poznal trojnásobný mistr světa formule 1 Max Verstappen. Za superlicenci, která je něco na způsob řidičského průkazu opravňujícího start ve světě Grand Prix, zaplatí pilot Red Bull astronomickou částku přesahující 1,2 milionu eur (téměř 30 milionů Kč).

Tuto sumu Nizozemci nastavila Mezinárodní automobilová federace (FIA) vzhledem k jeho mimořádným výkonům v letošní sezoně, kdy triumfoval v 19 z 22 závodů. K bezprecedentní výši poplatku vedla federaci snaha zvyšovat náklady na licenci úměrně počtu získaných bodů.

K Verstappenově úlevě přes milion eur neodteče z jeho konta. "Naštěstí to platí tým," prohlásil v rozhovoru pro nizozemskou televizní společnost Viaplay. Red Bull si tento náklad může dovolit i proto, že se platy a odměny jezdců nezapočítávají do rozpočtového limitu, jehož cílem je vyrovnat podmínky omezováním výdajů účastníků šampionátu.

"Myslím, že by to měla být nějaká normální částka, ale je to prostě v regulích. Jenže asi nikdo nečekal, že nakonec bude tolik bodů," uvedl jezdec, který letos nasbíral rekordních 575 bodů.

Verstappen již dříve kritizoval rostoucí náklady na superlicenci jako absurdní "Nemyslím si, že je správné, že musíme tolik platit. Není to tak ani v jiných sportech. A závodů je čím dál víc," prohlásil.

Vstupenka mezi závodnickou elitu

Superlicence představuje vrchol mezi závodními licencemi FIA a je nezbytná pro každého jezdce, který chce závodit v elitním světě formule 1. Tuto prestižní licenci uděluje řídící orgán tohoto sportu, tedy FIA, a je dokladem dovedností a zkušeností jezdce.

Superlicence, zavedená v 90. letech minulého století, prošla několika změnami. Jedna z nejvýznamnějších změna přišla v roce 2015. Tato byla částečně ovlivněna pozoruhodným vstupem Maxe Verstappena do F1. Nizozemec debutoval ve věku pouhých 17 let a 166 dní, což přimělo FIA přehodnotit věkové předpisy a stanovit minimální hranici na 18 let.

Aby jezdci získali superlicenci, musí splnit řadu požadavků. Kromě potřebného věku v den debutu musí mít platný řidičský průkaz a složit test ze sportovních předpisů F1.

Ti, kteří byli držiteli superlicence v předchozích třech sezónách, mohou stále žádat o její obnovení. To znamená, že jezdci jako Nyck de Vries, který byl v první polovině tohoto ročníku vyřazen z týmu AlphaTauri, mají v dalších sezonách šanci se vrátit do formule 1.

Podle informací z paddocku F1 stojí paušální poplatek za vydání této licence 10 400 eur. Vedle toho se údajně přidává další poplatek ve výši 2 100 eur za každý bod, který jezdec nasbíral v předchozí sezoně.