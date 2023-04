Bude to jen bodovaný trénink, mírní hvězdy F1 nadšení z nového formátu sprintu

V ázerbájdžánském Baku se dnes poprvé pojede sprint formule 1 jako samostatný závod s vlastní kvalifikací.

Sprinty byly do kalendáře šampionátu zařazeny předloni s cílem novým fanouškům, které ke sledování F1 přilákala televizní série Drive to survive ještě více zatraktivnit závodní víkendy.

Jenže v situaci, kdy výsledek zkráceného sobotního závodu určoval pořadí na startu Grand Prix, se jezdci (až na čestné výjimky) do žádných extra soubojů nehrnuli. Závodníci byli s takovým formátem velmi nespokojení, proto promotérská organizace Liberty Media přišla letos s revoluční změnou. Premiéru si odbude v právě probíhající VC Ázerbájdžánu.

Všech šest letošních sprintů bude mít napříště vlastní kvalifikaci a jejich výsledek nebude mít vliv na startovní rošt "velké" Velké ceny. O držiteli pole position bude ve víkendech, během nichž je sprint vypsán, rozhodovat páteční kvalifikace. Tu včera v Baku ovládl Charles Leclerc s Ferrari.

Předejde se tak excesu, kdy sice Kevin Magnussen v Haasu loni vyhrál kvalifikaci v Sao Paulu, ale pole position v závodě získal po sprintu George Russell s Mercedesem.

Dnešní změnou zabijí ve formuli dvě mouchy jednou ranou. Sobotní třetí trénink se proměnil jen v nudné kroužení s cílem zjistit chování pneumatik pro závod. Místo něj zpestří "sprintová" sobotní dopoledne zkrácená verze třídílné kvalifikace. Její vítěz se pak odpoledne postaví na první místo startovního roštu.

Jezdci jsou zatím k novému skeptičtí. "Opravdu si nemyslím, že by se to nějak výrazně lišilo od toho, co bylo v předchozím sprintovém víkendu. Myslím, že kvůli dodatečné kvalifikaci bude kolem trochu větší chaos, ale tato trať (v Baku) je i tak normálně dost chaotická, takže to jen trochu zvýší zmatek," prohlásil obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu.

Jeho velký rival, sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton šel ještě dál. "Dříve platilo, že jak jste skončili ve sprintu, tak jste se kvalifikoval do závodu. Teď je to trénink, ale na jeho konci jsou body. Nemyslím si, že budeme víc tlačit, než jsme normálně jezdili v minulosti," řekl pilot Mercedesu.

Pro týmové inženýry vznikl se zrušením sobotního tréninku problémy s nedostatkem dat pro závodní mód.

"Když máte k dispozici pouze první trénink, je prakticky nemožné shrnout všechny obvyklé poznatky z pátku a soboty do jednoho tréninku. Ztrácíte možnost soustředit se na dlouhodobé cíle a musíte přemýšlet o tom, jaké jsou skutečné priority," připomněl jeden z technických šéfů Mercedesu Andrew Shovlin fakt, že vzhledem k páteční kvalifikaci zbyl k nasbírání dat jen jeden jediný trénink.

Sprint je vypsaný na cca 100 kilometrů. Boduje v něm jen nejlepších osm jezdců, za vítězství se uděluje 8 bodů místo 25 jako za triumf v Grand Prix.