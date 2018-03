Sauber bude testovat usměvavá pilotka z Kolumbie. Našla se konečně nástupkyně Junkové?

před 5 hodinami

Po Susie Wolffové dostala další žena šanci v týmu formule 1. 24letá Tatiana Calderónová se stala oficiální testovací jezdkyní Sauberu. K tomu, aby se dostala na start Velké ceny, jí ale zbývá ještě dlouhý kus cesty.

Hinwil - Poté, co Susie Wolffová odešla z týmu Williams a dala přednost mateřství, se svět formule 1 stal - co se závodníků týče - znovu čistě mužskou záležitostí. To by chtěla změnit 24letá Tatiana Calderónová, která v úterý u týmu Sauber povýšila z postu vývojové pilotky na oficiální testovačku.

Rodačka z hlavního města Kolumbie Bogoty se doma odmalička proháněla v motokárách. Svoji kariéru po krátkém intermezzu v USA před sedmi lety definitivně přesunula do Evropy. V letech 2013 až 2015 závodila v ME Formule 3, načež přešla do GP3.

Dosud největším úspěchem je ale druhé místo v blízkovýchodně-indickém seriálu MRF Challenge Formula 2000 ve "fotbalové" sezoně 2015/2016. To nestačila jen na Pietra Fittipaldiho, vnuka legendárního šampiona F1 Emersona.

Loni si Calderónová "okořenila" starty v GP3 účastí v závěrečném podniku sezony Světové série Formule V8 3.5 V. Tam se znovu potkala s Fittipaldim, který celý seriál vyhrál. Kolumbijka si na okruhu v Sáchiru ze dvou startů připsala páté a třetí místo.

Letos bude její prioritou opět seriál GP3 a vedle toho dostane od Sauberu šanci svézt se v monopostu F1 při oficiálních nováčkovských testech. Vedle toho bude dál pokračovat v práci v simulátoru a bude získávat zkušenosti s prací se závodními inženýry týmu formule 1.

Z postu testovače je do startu v Grand Prix ještě daleko. První krok, tedy stát se oficiální testovačkou a vyjet s vozem fyzicky na trať, Calderónová už ovšem udělala. Důležité je však také vyjet potřebné kvalifikační body pro zisk superlicence, na kterou by při současných výsledcích neměla vůbec nárok.

Pokud by kolumbijská pilotka prošla všemi úskalími a skutečně si našla cestu do světového šampionátu, byla by první ženou na startu závodu F1 po více než čtyřiceti letech.

Pět žen a jen 0,5 bodu

Zatímco Wolffová se v roce 2014 dvakrát svezla v trénincích, v závodě se naposledy objevila Lella Lombardiová v GP Rakouska 1976.

Lella Lombardiová:

lella lombardi corrio en formula 1 en mediados de los 70 tas , septima en nurburgring . llego en la vuelta del ganador carlos reutemann. pic.twitter.com/rtNlUE7An6 — armando szecsi (@armandoemilio4) January 12, 2017

Právě tato Italka je dosud jedinou ženou, která ve Velké ceně bodovala. Za šesté místo v GP Španělska 1975 však brala jen půl bodu, protože byl závod v královském parku Montjuic v Barceloně předčasně ukončen po tragické nehodě. Vůz Rolfa Stommelena byl vymrštěn mimo trať a usmrtil pět diváků.

První nástupkyní československé hvězdy meziválečných závodů Elišky Junkové (vítězky třídy do dvou litrů na Velké ceně Německa na Nürburgringu 1927) byla v moderní éře italská závodnice Maria Teresa de Filippisová, která se mezi lety 1958 až 1959 z pěti pokusů kvalifikovala do tří Grand Prix. Nejlépe skončila desátá v belgickém Spa ve své první sezoně.

Úspěchy Lombardiové koncem 80. let podnítily další ženy ve snaze závodit v F1. Ovšem bývalá olympijská lyžařka Divina Galicaová z Velké Británie ani Jihoafričanka Desiré Wilsonová se do žádného podniku nekvalifikovaly.

O zatím poslední pokus o kvalifikaci do závodu F1 se postarala v roce 1992 natřikrát Italka Giovanna Amatiová, ani ona se na startovní rošt nepostavila.