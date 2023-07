Red Bull nechtěl být kamenován, proto Verstappenovi nedovolil útok na bod navíc

Christian Horner vysvětlil, že Red Bull nechtěl příliš naštvat okolí, kdyby dovolil Maxi Verstappenovi zajet ve vítězné Velké ceně Belgie i nejrychlejší kolo.

Max Verstappen ani v nedělním závodě na belgickém okruhu ve Spa-Francorchamps nenašel přemožitele. Svého týmového kolegu Sergia Péreze porazil o plných 22 sekund. První z konkurentů týmu Red Bull, Charles Leclerc s Ferrari, ztratil na vítěze dokonce 33 sekund.

Dominance nizozemského pilota byla tak působivá, že se dokonce začal žertovat se svým závodním inženýrem Gianpierem Lambiasem na téma další zastávku v boxech.

Z depa by vyjel na novým nejměkčích pneumatikách a pokusil se zajet nejrychlejší kolo Grand Prix a získat dodatečný bod. Výměnu kol Nizozemec prezentoval jako možnost absolvovat dodatečný trénink v boxech.

Možná i proto, že Verstappenovo vyjádření do týmové vysílačky znělo příliš sebevědomě, šéf Red Bullu Christian Horner jeho nápad striktně zamítl. Naposled podobný taktický manévr lídr šampionát absolvoval na Red Bull Ringu, domácí trati rakouského majitele týmu.

"Nechtěli jsme být příliš chamtiví a skončit s ostudou. Vyhráli jsme v sobotu sprint a v neděli jsme dojeli na prvních dvou místech. Odpustit jeden bod není důvodem k nespavosti," řekl Horner.

Dalším důvodem byla obava Red Bull s přílišného opotřebovaní nejměkčích gum. Verstappen totiž začal svoji druhou porci kol na této směsi příliš zhurta, což jeho závodnímu inženýrovi dělalo starosti.

"Měli jsme obavy, že se pneumatiky začínají trochu rozpadat. Nechtěli jsme se dostat do situace, která by nás mohla stát vítězství. Šlo nám o to závod bezpečně dokončit," vysvětlil Horner.

Verstappen startující ze šestého místa po trestu za použití příliš velkého počtu převodovek v této sezoně se do vedení se dostal v 17. kole. To předjel Péreze, předtím se prohnal vedle Leclerca i Lewise Hamiltona s Mercedesem.

Impozantní jízda na středních tvrdých gumách Pirelli mu umožnila suverénně ovládnout osmý závod po sobě. "Max dnes podal úžasný výkon. Skvěle si vedl, když se dostával na druhé místo. Po výměně gum jasně vynikl na středních pneumatikách, kde ukázal svoji úžasnou rychlost," pochválil Horner svoji jedničku.