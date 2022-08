Komentář: Trojí návrat idiota. Šťavnatá nadávka žije ve formuli 1 pestrým životem

Konflikt mezi Fernandem Alonsem a Lewisem Hamiltonem z nedělní Velké ceny Belgie formule 1 připomněl, jak snadné je pro soupeře najít nelichotivé jméno.

Formule 1 je plná emocí. S těmi jsou spojeny i výrazy, ze kterých by učitelům vzorného chování vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

Jedním z takových je slůvko "idiot". V Ilustrovaném encyklopedickém slovníku z roku 1980 sice tento pojem nenajdete, protože páni akademici byli asi prudérní.

Ovšem je tu velmi podobný výraz. Idiotie (čtěte idyocie) = nejtěžší stupeň slabomyslnosti, charakterizovaný postižením všech psychických funkcí. Idioti jsou podle názoru autorů z Akademie věd ČSSR nevzdělavatelní a naučí se nanejvýš základní prvky řeči.

Jinými slovy, pokud vás někdo počastuje takovou nadávkou, myslí si o vás jen to nejhorší. Zajímavé je, že se toto oslovení ve formuli 1 periodicky vrací. A to v řadě různých podob. Ovšem pokaždé je spojené s podivnou bouračkou.

Prostořeký komentátor

Mistr světa F1 James Hunt se po skončení kariéry stal populárním glosátorem přenosů ze závodů Grand Prix. Ze svých zkušeností nejlépe věděl, co dělají jezdci dobře, či špatně, a uměl to i poutavě podat.

V době, kdy byly také v Británii vrcholem serióznosti "mluvící hlavy", v hlavních zprávách si pouštěl pusu na špacír a nešel daleko pro pádné slovo.

Stalo se tak i jednu květnovou neděli roku 1990. V Imole se právě jela Velká cena San Marina. Lídr závodu Nigel Mansell se chystal předjet o kolo fakticky domácího (Imola je italský okruh) Andreu de Cesarise.

Jenže Ital za volantem Dallary předvedl téměř sebevražedný útok, kterým málem vedoucí Ferrari smetl z trati. Hunt se neudržel a opakovaný záznam opepřil poznámkou: "Podívejte se na toho idiota!"

James Hunt označil pilota F1 Andreu de Cesarise za idiota | Video: Youtube.com

Zoufalý šéf týmu

Střih.

Je tu červenec 2016 a na Red Bull Ringu se v boji o vedení málem "vyautovali" oba piloti Mercedesu. Po vzájemné kolizi přišel Nico Rosberg o kus předního spoileru a Lewis Hamilton získal první pozici a následně i triumf ve Velké ceně Rakouska.

Jak ukázala následná analýza televizních záběrů, byl jasně na vině německý jezdec. I když měl porouchané brzdy, do pravotočivé zatáčky na nejvyšším bodě rakouského okruhu zjevně zatočil výrazně později - a Hamiltonovi tím pádem nenechal dost místa.

Brit se nedokázal vyhnout kolizi. K druhému "ťukanci" došlo při Hamiltonově návratu na trať, kde mu soupeř nenechal volné místo.

O viníkovi měli jasno i sportovní komisaři, kteří po závodě potrestali Rosberga přičtením deseti vteřin k jeho výslednému času. Němec nakonec obsadil čtvrtou příčku.

Nasupený boss Stříbrných šípů Toto Wolff si po závodě nebral servítky: "Bylo to hloupé. Kolize vozů byla děsivým déjà vu. Je to přesně to, co nechceme. Vypadáme jako banda idiotů a je to neuctivé k těm 1500 lidem, kteří makají na tom, abychom měli co nejlepší vozy. Takhle to nejde," řekl Wolff televizi Sky F1.

Lewis Hamilton wins Austrian Grand Prix 2016 after Nico Rosberg collision.. @LewisHamilton #AustrianGP pic.twitter.com/A61UcRe9f8 — spardaxyz (@spardaxyz) July 3, 2016

Naštvaný šampion

Další střih.

Je tu konec srpna 2022 a s ním Velká cena Belgie. Znovu je v jedné ze dvou hlavních rolí Hamilton. Tentokrát ale došel k úhoně jeho Mercedes.

Brit vzal příliš zhurta šikanu Les Combes, narazil do monopostu Alpine pilotovaného Fernandem Alonsem, a pak se dokonce vznesl do vzduchu. Při tomto artistickém kousku si natolik poničil formuli, že ji musel o chvíli později odstavit mimo trať.

Alonso sice dojel pátý, čímž vyrovnal svůj nejlepší letošní výsledek, ale krátce po kontaktu byl velmi příkrý.

"Trefil mě, to je teda idiot! Zvenku mi zavřel dveře. Tenhle chlap umí jezdit, jen když startuje první," zhodnotil jízdu sedminásobného šampiona jeho španělský rival s dvěma korunami mistra světa.

Hamilton se bránil tím, že měl soupeře v mrtvém úhlu, ale nakonec se pokorně omluvil. Trestu za kolizi unikl, podle ředitelství závodu to byl "závodní incident v prvním kole".

Replay of Lewis Hamilton's start and crash with Fernando Alonso #BelgianGP pic.twitter.com/nJg11YRxUf — Out of Context Lewis Hamilton (@noContextLH44) August 28, 2022

Ač jde během více než tří desítek let o tři různé incidenty, plyne z nich jedno poučení: Když nabereš soupeře, nečekej, že si tím uděláš kamarády.