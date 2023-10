Komentář: Show ano, ale na za každou cenu. Jezdci formule 1 prošli katarským peklem

Nedělní Grand Prix v katarském Losailu se pro jezdce formule 1 změnila v boj o přežití.

Komentář - Podmínky ve Velké ceně Kataru formule 1 byly doslova nelidské. I když se jelo večer a tři hodiny po západu slunce, panovalo na okruhu extrémní vedro. Pro závodníky to znamenalo odjet 308,6 km v očistci.

Americký nováček Logan Sargeant zajel do depa s bušícím srdcem na hranici infarktu. "Logane, to není žádná ostuda, když odstoupíš," chlácholili ho z boxů Williamsu, když chtěl za každou cenu pokračovat.

Jezdec Alpine Esteban Ocon přiznal, že se během Velké ceny minimálně dvakrát pozvracel do své helmy.

V cíli se jezdci jen stěží vyvrávorali z kokpitu, někteří to zvládli jen s pomocí mechaniků. Všichni se hned sháněli po nějakém osvěžení a mnozí preventivně skončili na ošetřovně kvůli totální dehydrataci.

Vítězný Max Verstappen i druhý Oscar Piastri se v prostoru, jemuž se evidentně ne bez důvodu říká "chladicí místnost", svalili před předáváním cen vyčerpáním na zem. "Bylo to 57 ostrých kvalifikačních kol," poznamenal pak Piastri.

Mnohé scény připomněly jinou katarskou sportovní spoušť. Maratonský běh žen na MS před čtyřmi lety dokončila v nesnesitelném dusnu jen polovina účastnic a řada běžkyň zkolabovala.

Právě pouštní klima přineslo výzvu, jakou F1 dlouhé roky nezažila. Teplota vzduchu přesahovala i v pozdních večerních hodinách 30 stupňů Celsia. K tomu si přičtěte vysokou vlhkost vzduchu a v kokpitu máte rázem 60 až 80 stupňů Celsia. Navíc okruh v Losailu je tvořený převážně rychlými zatáčkami, takže rovinek na "profouknutí" bylo málo.

Ani pokus zvednout hledí přilby, ať se ochladí aspoň hlava, nebyl úspěšný. "Okamžitě mi začal létat písek do očí," postěžoval si Juki Cunoda ze stáje AlphaTauri. Inu, postavit autodrom přímo v poušti nese svá rizika.

"Nevěřím, že by někdo z nás řekl, že to nebyl jeho nejtěžší závod v životě," shrnul jezdec Ferrari Charles Leclerc dojmy ze sedmnácté letošní Velké ceny.

Piloti formule 1 jsou velmi dobře placení profesionálové a měli by to být ti nejlepší závodníci na světě. Tak proč by si neměli poradit s extrémními podmínkami?

Na první pohled to zní jako logická námitka. Jenže ani lidský organismus není schopen přežít všechno. A hlavně, formule 1 nejsou římské gladiátorské hry, které zvládne jen hrstka nejsilnějších. Je to show, která přináší adrenalin, ale určitě ne za cenu lidských životů.

Toho si je vědoma i Mezinárodní automobilová federace (FIA), která chce problém s horkem ve formuli 1 začít okamžitě řešit. "I když to jsou elitními sportovci, nemělo by se od nich očekávat, že budou závodit za podmínek, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo bezpečnost," stojí v oficiálním komuniké FIA.

Přitom řešení tohoto problému jsou známa už roky. Například spousta sportovních vozů je vybavena klimatizací. Ne kvůli tomu, aby se jezdci osvěžili, ale prostě proto, aby v kabině nezkolabovali.

Jenže kvůli hmotnosti klimatizační jednotky je toho řešení nejspíš moc radikální. Jak však uvedl bývalý pilot F1 a dnes televizní komentátor Tiff Needell, východisko tu je. "Chladicí obleky a vzduchové trubky v helmách máme už desítky let, ale inženýři formule 1 by jezdce od jejich používání odrazovali, protože jsou posedlí hmotností," uvedl Brit na sítí X.

Hmotnost je alfou a omegou konstrukce současných monopostů. Umanutost předpisů dokonce právě kvůli ní znemožnila ulehčit Fernandovi Alonsovi od jeho "sedacího" problému.

Španěla po celý závod cosi pálilo do sedačky. Vzhledem k tomu, že kvůli nadměrnému opotřebování pneumatik byly v neděli povinné hned tři zastávky v boxech, požádal mechaniky o spršku vody. "Sedačka hoří. Můžeme s tím něco udělat během pit stopu? Polít mě vodou nebo něco takového?"

Jenže ouha, nic takové nebylo možné. Během závodu nelze dodat do auta jakoukoliv tekutinu, protože by tím mohla být porušena pravidla o minimální hmotnosti vozu. Takže se dvojnásobný mistr světa po celý závod doslova pekl.

Co teď s tím? Ze všeho nejdřív je třeba přesunout závod v Kataru na příhodnější termín. To se FIA už podařilo, pojede se zde až 1. prosince 2024. Poté je potřeba dát do souladu technické regule s nutností chránit závodníky před uvařením ve vlastní šťávě.

Jen za necelých šest týdnů bude formule 1 řešit v Las Vegas zcela opačný problém. Noční závod ulicemi nevadského města se pojede za očekávané teploty mezi 7 až 10 Celsia. Tady bude dobrý každý způsob, jak se zahřát.

Á propos, nemáte doma nějaký přebytečný teplomet?