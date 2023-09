Formuli 1 ujíždí marketingový vlak, žena za volantem citelně chybí. Ale kde brát?

Krach ženské W série a úspěch nedávného MS žen ve fotbale staví před vedení formule 1 otázku: jak dostat ženy do kokpitu?

Tým Aston Martin oznámil s velkou pompou, že Britka Jessica Hawkinsová minulý týden na Hungaroringu otestovala jeho loňský monopost. Osmadvacetiletá závodnice se stala první ženou, která se oficiálně svezla ve formuli 1 po dlouhých pěti letech.

Znamená to, že se brzy dočkáme nástupkyně Susie Wolffové, která za volantem Williamsu odjela v letech 2014 a 2015 čtyři páteční volné tréninky v rámci Grand Prix? To stěží. Hawkinsová byla loni průměrná i ve výkonnostně tristním závodním poli ženské W série.

Ta se stala jasnou ukázkou, že samostatný šampionát pro dámy nestačí. Jeho jediná hvězda, jiná Britka Jamie Chadwicková, ho sice třikrát vyhrála, jenže ani to jí nestačilo k tomu, aby sehnala sponzory aspoň do F3. Nakonec se letos vydala hledat štěstí za moře. V "juniorce" Indy Car skončila dvanáctá, když v jednotlivém závodě obsadila nejlépe šesté místo.

Další potenciální uchazečky o místo v F1 si nevedou o moc lépe. Tak třeba Tatiana Calderónová z Kolumbie propadla v GP3 i formuli 2, kde část sezony odjela také v týmu Antonína Charouze. Teď se uchytila ve světě vytrvalostních závodů, ale na stupně vítězů zatím nedosáhla.

V MS ve vytrvalostních závodech je několik žen, které si to s muži rozdávají jako rovné s rovnými. Francouzka Lilou Wadouxová vyhrála v posádce Ferrari týmu AF Corse jeden závod ve třídě LM GTE am. V téže kategorii bojují "železné dámy" Sarah Bovyová, Rahel Freyová a Michelle Gattingová o celkový titul.

Ale do formule 1 je ze sportovního auta cesta ještě hodně dlouhá. Navíc to obvykle bývá naopak. Piloti, kteří se z nižších formulí neprosadili mezi absolutní elitu, vymění monopost s odkrytými koly za kapotovaný závodní vůz.

Američtí majitelé práv na F1 ze společnosti Liberty Media však cítí, že čas jde proti nim. Jako protřelí obchodníci pečlivě sledují trendy a marketingový úspěch nedávného MS fotbalistek, hlavně v anglofonních zemích, jim nemohl uniknout.

Nic není vzdálenější tomuto boomu než dění ve světě závodních formulí. Jenom seznam věřitelů, kterým po svém pádu W série dluží peníze, je depresivní četba.

Nový ženský šampionát, Akademie F1, nemá ani své místo v přenosech oficiální aplikace F1TV, která jinak vysílá všechny tréninky F2 i F3 a také závody doprovodného Porsche Super Cupu. Jenže právě teď citelně chybí podpora mladých ženských fanynek, jež při nedávném boomu formule 1 získala.

V čele akademie stojí zkušená manažerka Wolffová, která dříve vedla i tým v elektrické formuli E. Manželka šéfa stáje Mercedes se snaží najít nové cesty, jež by přilákaly pozornost fanoušků i peníze sponzorů. Zde je tedy ještě hodně co napravovat a své k tomu chce říct i český miliardář Karel Komárek a jeho iniciativa More Than Equal.

V souvislosti s absencí žen ve světě Grand Prix se stále přetřásá otázka, zda je ženské tělo vůbec schopné zvládnout všechny nástrahy, které na něj v monopostu číhají. Existují výrazné anatomické a fyziologické rozdíly mezi mužem a ženou, jako je odlišná svalová hmotnost a distribuce tělesného tuku.

Je tedy načase, aby se objevila schopná Amazonka, jež "nevěřící Tomáše" dokáže přesvědčit o opaku. Z téměř osmi stovek jezdců, kteří se od roku 1950 postavili na start závodů F1, jich jen 34 dosáhlo na titul mistra světa. Dočkáme se na tomto seznamu také dámského zápisu?