Hledání nové Junkové drhne. Ženský seriál zklamal, o změnu se snaží i český miliardář

Žena závodila ve formuli 1 naposledy před 46 lety. Cesty, jak to změnit, se různí. Stále pokračuje hledání velkého dámského talentu za volantem kalibru československé meziválečné legendy Elišky Junkové.

Jasnou cestou, jak dámy proniknou do světa Grand Prix, měla být samostatná ženská formulová W série. Šampionát jednotných monopostů vznikl v roce 2019.

Od té doby má jedinou šampionku, oba ročníky (v sezoně 2020 se nejelo kvůli covidu-19) vyhrála Britka Jamie Chadwicková. Ta vede i letos, když ovládla všechny čtyři Velké ceny, které se dosud odjely.

Jenže právě příběh 24leté rodačky z Bathu je nechtěným naplněním proroctví americké závodnice Pippy Mannové, která vznik série zkritizovala.

"Je to černý den pro motosport. Ti, kteří podporují ženy závodnice, se je rozhodli segregovat místo toho, aby jim pomohli. Jsem hluboce zklamaná, když vidím, jak se během mého života odehrál takový historický krok zpět," uvedla v už roce 2018 osminásobná účastnice zámořského závodu Indy 500.

Chadwicková totiž uvázla v jakési pasti, protože kromě W série není o její služby zájem. I když je oficiální vývojovou pilotkou stáje F1 Williams, nedokázala sehnat finance byť aspoň na start ve formuli 3.

Navíc i Britka vyjádřila pochybnosti o tom, zda se ženy dokážou vyrovnat s velkou fyzickou zátěží, která je ve formuli 1 na závodníky kladena.

"Formule 1 je extrémně fyzická a my přesně nevíme, čeho jsou ženy v tomto sportu schopné. Pokud je vám 15 nebo 16 let a usednete do velkého vozu bez posilovače řízení, můžete mít potíže, i když jste zářila v motokárách," uvedla.

Sama pilotka ale neskládá ruce do klína. "Ráda budu pokusným králíkem a udělám všechno pro to, abych se do formule 1 dostala. Teď to ale bohužel nevidím vůbec reálně," dodala.

České peníze a skotské zkušenosti

Vedle W série se objevují další projekty, jak dostat ženy do F1. A to nejen jako pilotky, ale také jako členky týmů na různých pozicích, od mechaniček přes inženýrky až po manažerky.

Jeden z nich nyní připravil český miliardář Karel Komárek ve spolupráci s expilotem F1 Davidem Coulthardem. Jejich iniciativa pod názvem >= More than Equal si klade za cíl porozumět překážkám, které brání ženám se více prosazovat do F1, a hlavně tyto překážky minimalizovat.

"Naší hlavní úlohou je identifikovat sportovní talenty a následně je rozvíjet v oblasti mentální i fyzické síly. Obě složky totiž potřebuje každý, kdo pomýšlí na vítězství ve formuli 1," prohlásila Annastiina Hintsaová, šéfka společnosti Hintsa Performance.

"Hodnota VO2 max, síla krčního svalstva i středu těla, síla v nohou, odolnost vůči vyšším teplotám - vyhodnocujeme mnoho faktorů, které jsou potřeba k triumfu v F1. A můžeme s jistotou prohlásit, že neexistuje parametr, u kterého by žena nemohla dosáhnout hodnot potřebných k úspěchu," věří Hintsaová.

Tato firma se zabývá koučinkem sportovců s cílem maximalizovat jejich potenciál a je klíčovým partnerem iniciativy >= More than Equal.

Vítěz třinácti Velkých cen F1 Coulthard vstupuje do projektu s osobním příběhem. "Vždy jsem byl přesvědčen, že má sestra Lynsay Jacksonová byla větší přírodní talent na závodění než já. Zásadní rozdíl mezi námi byl, že já dostal podporu, abych se jako závodník rozvíjel, zatímco ona ne," vzpomínal.

"Každý talent je nutné podchytit a podpořit v útlém věku a mojí ambicí je, aby každá další Lynsay, která se objeví, měla stejné podmínky prorazit a vítězit ve formuli 1 jako muži," dodal skotský jezdec.

"Projekt >= More than Equal je odvážný, ale realizovatelný. Pomůže ukázat, jak velký potenciál v ženách dříme. A přispěje k tomu, že jej naplní nejen ve sportu, ale i v byznysu a společnosti celkově," věří podnikatel Komárek.

Jím sponzorovaný program má čtyři hlavní pilíře. Vše začíná vyhledáváním nadějných závodnic po celém světě. Talentované pilotky si pak začnou budovat fyzickou sílu, vítězné myšlení a mentální odolnost

Na trati se spolu s Coulthardem ženské naděje zaměří na zvýšení závodní rychlosti. A posledním, neméně důležitým krokem bude propojení talentovaných závodnic s týmy a sponzory.

Bodovala jen Italka Lombardiová

S dalším projektem podporujícím účast žen ve formuli 1 přišel téměř současně tým Alpine. Jmenuje se Race(H)er a má přinést do světa Velkých cen větší diverzitu.

"Nedostatek ženských závodnic ve formuli 1 celý problém zdůrazňuje. Náš tým a celá skupina Renault si už nemůže dovolit mrhat ženským potenciálem a talentem. V týmu Alpine chystáme komplexní program pro zvýšení rozmanitosti, a to i mezi našimi piloty," stojí v oficiálním komuniké francouzské stáje.

Od dob meziválečné československé hvězdy Elišky Junkové se stále hledá podobně úspěšná žena. Ve Velkých cenách novodobé formule 1 zatím startovaly pouze dvě pilotky.

Na body dosáhla jen Italka Lella Lombardiová v GP Španělska 1975, poslední podnik absolvovala o rok později. Před ní se v F1 objevila ještě koncem 50. let její krajanka Maria Teresa de Filippisová.

Pak tu jsou ještě Divina Galicaová z Velké Británie, Jihoafričanka Desiré Wilsonová a další Italka Giovanna Amatiová, které se marně snažily kvalifikovat.

Poslední ženou v kolotoči formule 1 byla v letech 2014 a 2015 britská závodnice Susie Wolffová, která ve Williamsu absolvovala celkem čtyřikrát trénink v rámci Grand Prix. Do závodů se ale nedostala.