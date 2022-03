Legendární Fittipaldi teď dělá šoféra synovi. Česká přezdívka Pitifaldi ho pobavila

Emerson Fittipaldi si může v Praze připadat jako doma. Jeho zatím poslední česká návštěva měla ale oficiální důvod. Dvojnásobný mistr světa formule 1 minulý týden přebral Zlatý volant za celoživotní přínos motoristickému sportu. Při té příležitosti poskytl rozhovor vybraným českým novinářům, mezi nimiž byl i zástupce on-line deníku Aktuálně.cz

Od prvního okamžiku bylo vidět, že vitální pětasedmdesátník je profesionál každým coulem. Byť musel v den předávání Zlatých volantů vstávat velmi časně, byl i pozdě odpoledne přátelský a s chutí odpovídal na dotazy českých žurnalistů.

Možná má srdečnost v genech. Ale určitě je součástí DNA rodu Fittipaldi láska k rychlosti. Vždyť hned čtyři nositelé tohoto jména se objevili ve formuli 1. Vedle Emersona to byl v 70. letech jeho bratr Wilson, v 90. letech synovec Christian a předloni ve dvou Grand Prix vnuk Pietro za volantem Haasu.

Navíc je tu ještě další vnuk Enzo, který letos závodí ve formuli 2 za český tým Charouz Racing System, a teprve 15letý syn Emmo Fittipaldi. Ten se zatím věnoval motokárám. Loni navíc díky liberálnějším podmínkám pro zisk závodní licence v Dánsku debutoval v tamní formuli 4.

"Všechno začal můj otec, protože byl motoristickým novinářem. Když mi bylo pět let, byl jsem na okruhu Interlagos poprvé na závodech. A od té doby jsem toužil být závodníkem. Bratr Wilson byl starší a začal dříve závodit. Je to prostě rodinná vášeň pro motorsport," vysvětlil populární Brazilec.

Syn a nejmladší pokračovatel rodinné tradice Emmo má navíc "rychlé geny" i z matčiny strany. "Jeho dědeček byl prvním Brazilcem, který v roce 1952 závodil v Porsche. Takže Emmo má smíšenou krev dvou závodnických rodin," dodal se smíchem hrdý otec.

Legenda nejen na okruzích

Jméno Fittipaldi se od 70. let stalo synonymem rychlosti nejen v Československu a posléze v Česku. Sám pilot uvedl, že rčení "jezdíš jako Fittipaldi" se ujalo také ve Španělsku a řadě latinskoamerických zemí.

"Před dvěma lety se ke mně na letišti v ekvádorském Quitu přihrnul mladý muž a chtěl se mnou vyfotografovat. Přitom volal na manželku: 'Podívej se, to je Emerson Fittipaldi!'. Žena si mě prohlédla a prohodila: 'A on opravdu žije?'," popsal Fittipaldi jednu z řady příhod s fanoušky.

Co ale netušil, je skutečnost, jak moc zasáhl do tuzemské pop kultury. V československém detektivním filmu Stíhán a podezřelý z roku 1978 si parta kluků staví minikáru nazvanou Pitifaldi.

"Skutečně? To jsem nevěděl. Takovou přezdívku slyším prvně. Je legrační," reagoval se smíchem na dotaz redaktora on-line deníku Aktuálně.cz.

Jako Fittipaldi jezdí nositel slavného jména jen na bezpečné silnici a za výborné viditelnosti. "Ano, rád jezdím rychle. Ale tím správným místem, kde by se mělo jezdit rychle, je závodní okruh. Na ulicích je to vždycky velké riziko," varuje.

Navíc on sám teď funguje hlavně jako osobní řidič svého talentovaného syna. "Emmo sice může v autě závodit, ale nemůže ho řídit v běžném provozu. Takže na okruhy ho musím dovézt já ve svém Mercedesu."

Trio nositelů rodinné tradice

Zatímco syn dvojnásobného mistra světa má do formule 1 ještě daleko, Pietro Fittipaldi byl jen krůček od návratu do Haasu jako náhrada za ruského jezdce Nikitu Mazepina. Americká stáj ale nakonec vsadila na zkušeného Kevina Magnussena.

"Myslím, že dneska je těžší dostat se do formule 1, než to bylo v naší éře. Doufám, že pravidla omezující rozpočty týmů umožní, že bude víc konkurenceschopných stájí. V té chvíli to bude pro talentované piloty jednodušší, protože výborní jezdci budou právě tím rozdílem, který rozhodne o úspěchu. Ubydou tím pádem placení závodníci," věří bývalý pilot tří týmů F1.

Z trojice zastupující nejnovější generaci nechce Fittipaldi vyzdvihovat žádného svého potomka. "Každý je jiný, jsou to tři různé osobnosti. Pietro je extrémně technický typ. Enzo jezdí agresivněji. Emmo je zase velký stratég, stejně jako jsem býval já."

Tak jako je on vzorem pro generace pilotů, měl i mladý Fittipaldi svůj vzor. "Byl to Juan Manuel Fangio a potom mexičtí bratři Pedro a Ricardo Rodriguezové. Vidět dva jezdce z Latinské Ameriky ve formuli 1, to byl pro nás vzrušující zážitek," vzpomínal.

"Teď je ze Střední a Jižní Ameriky v F1 jen Checo Pérez. Přitom Brazilci nechyběli ve formuli 1 dlouhých 45 let. Potřebujeme novou generaci," přemítal rodák ze Sao Paula.

Při pohledu na současný rošt Grand Prix Brazilec vidí celou řadu skvělých závodníků. Ale kdyby měl jako šéf stáje vybírat dva piloty, má jasno. "I dnes bych sáhl po Fernandovi Alonsovi, je to stále výborný jezdec. Druhým by byl Max Verstappen. Jeden má zkušenosti, druhý je velmi agresivní."