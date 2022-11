Deštivou kvalifikaci na sprint F1 v Sao Paulu vyhrál nečekaně Magnussen

Cena plynu pro evropský trh se v pátek propadla o více než desetinu, vrátila se tak pod hranici sta eur, tedy zhruba 2400 korun, za megawatthodinu. K poklesu přispěly vysoké zásoby plynu a relativně teplé počasí v Evropě. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v prosinci ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku se snížila o zhruba 13 procent na 98,5 eura za megawatthodinu. Zůstává ale výrazně vyšší než před rokem, kdy se pohybovala v blízkosti 40 eur za megawatthodinu.

"Teploty s blížící se zimou klesají, stále jsou však na vyšší úrovni, než je pro toto období obvyklé," uvedla ve své zprávě společnost Energi Denmark, která se zabývá obchodováním s energiemi. "Trh tak postupně zahrnuje do cen to, že zásobníky zůstanou až do začátku zimy naplněné, a to i proto, že poptávka je výrazně nižší než ve stejném období loňského roku," dodala.