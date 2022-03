Hodně jsem tomu obětoval. První Číňan v F1 se brání nařčení, že si místo koupil

Nejlidnatější země světa se konečně dočká svého pilota formule 1. Bude jím 22letý Čou Kuan-jü ve voze Alfa Romeo.

I když má Čína skoro miliardu a půl obyvatel, musela na rozdíl třeba od "téměř liduprázdného" Monaka počkat na svého prvního stálého jezdce ve formuli 1 až do její 73. sezony.

Pozici trojky pilota sice už v letech 2012 a 2013 v několika závodech zaujal Ma Čching-chua a rok po něm i Adderly Fong, na debut rodáka na startu Velké ceny formule 1 si však Číňané musí počkat až do nedělní Grand Prix Bahrajnu.

Tím vyvoleným je 22letý Čou Kuan-jü, který usedne do monopostu Alfa Romeo. Byť byl v minulé sezoně ve formuli 2 třetí, jako jediný z mladých dravců si letos zajistil místo mezi elitou. Například loňský šampion formule 2 Oscar Piastri tento rok skončil jen jako trojka u McLarenu.

"Myslím si, že jsem jako závodník docela vyspělý. Tomu, abych se dostal do formule 1, jsem musel hodně obětovat," brání se rodák ze Šanghaje nařčení, že si místo v Alfě Romeo vysloužil jen díky svým štědrým čínským sponzorům. Zákulisní informace hovoří o tom, že Číňan svému novému zaměstnavateli přinesl kolem 30 milionů eur.

Čou Kuan-jü se může hájit také tím, že vyhrál pět závodů F2. To je jen o jeden méně, než v kolika uspěl současný jezdec Williamsu Nicholas Latifi. "Ve formuli 2 jsem bojoval o titul. Loni jsem byl pod velkým tlakem, protože to byla dost možná jediná šance dostat se do formule 1. Teď musím ukázat své schopnosti zde," prohlásil Číňan.

"Uvidí mě lidé po celém světě a budou pečlivě sledovat, co dělám při závodech," uvědomuje si jezdec.

Doma je mladík velkou hvězdou už teď. Například video z tréninku přetížení se stalo přes noc virálním hitem. Závodník v něm má na hlavě postroj napojený na lano v tahu, simulující síly působící na tělo při zrychlení a brzdění závodního monopostu. V Číně video záhy získalo desítky tisíc zhlédnutí.

Final workout session before testing. 😅 pic.twitter.com/KGqwUmThuX — 周冠宇 | Zhou Guanyu 🇨🇳 (@ZhouGuanyu24) March 8, 2022

Ovšem vidět naživo svého jezdce budou moci čínští fanoušci nejdříve příští rok. Kvůli tvrdým protikoronavirovým restrikcím se Velká cena Číny formule 1 jela naposledy v sezoně 2019 a do kalendáře se vrátí až příští rok.

"Nechci být ve formuli 1 jen proto, abych tu byl," naznačuje Čou Kuan-jü své ambice udržet si místo v kolotoči Grand Prix co nejdéle.