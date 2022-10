Audi vstoupí v roce 2026 do formule 1, uzavřelo dohodu se Sauberem

Bytové družstvo Svatopluk musí zaplatit konkurznímu správci H-Systemu Josefu Monsportovi 18,2 milionu korun s úroky za nájemné bytových domů v Horoměřicích u Prahy v letech 2016 až 2018. Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ pravomocně potvrdil středočeský krajský soud. Družstvo proti rozsudku podá dovolání k Nejvyššímu soudu, řekl novinářům předseda družstva Martin Junek.

"Tato věc je opravdu smutná v tom, že tady proti sobě stojí různé subjekty, které byly podvedeny H-Systemem, ať už se jedná o družstevníky z družstva Svatopluk nebo z těch, co se přihlásili do konkurzního řízení, ale i těch, co se do konkurzního řízení nepřihlásili," řekl soudce Vladimír Soukup. "Preferovat jednu skupinu proti druhé je nešťastné, ale situace nastala taková, jaká je, a proto je třeba se k ní postavit," dodal soudce.

Monsport družstvo žaloval o zaplacení celkem 22 milionů korun za nájemné za byty a pozemky. Soudy už mu pravomocně přiznaly milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba 60 bytů, kterých se dnešní jednání soudu týkalo, požadoval Monsport asi 21 milionů korun. Podle Junka Monsport družstvo žaluje i o dalších 20 milionů korun za období od roku 2019.