Dvaadvacet formulí 1 na startu? Andretti je jen na půli cesty do světa Grand Prix

Schválení žádosti týmu Andretti o místo ve formuli 1 od Mezinárodní automobilové federace (FIA) je teprve prvním krokem. Definitivně o všem rozhodne marketing.

Tým Andretti Formula Racing s motory Cadillac dostal formální razítko ke vstupu do formule 1. Za nabídkou stojí skupina Andretti Global. Tento tým působí v mnoha seriálech včetně IndyCar, formule E či závodech elektrických SUV Extreme E.

Andretti přesvědčil FIA jako jediný ze čtyř zájemců o rozšíření současného dvacetičlenného závodního pole čítajícího deset stájí. Na rozdíl od Američanů neuspěly týmy formule 2 Hitech Grand Prix a Rodin Carlin ani asijský start-up LKY SUNZ. Tomu nepomohl ani závazek, že jedno místo na startovním roštu rezervuje pro ženu.

Kritéria pro týmy, které mohou do šampionátu vstoupit nejdříve v ročníku 2025, byla velmi náročná. Patřil mezi ně závazek zaplatit vstupní poplatek ve výši 200 milionů dolarů (4,6 mld. Kč), který se rovnoměrně rozdělí mezi deset existujících účastníků.

Nováček navíc musel přinést formuli 1 "dlouhodobou hodnotu". To zahrnovalo prokázání závodních zkušeností, technických znalostí, totožnosti akcionářů a podrobností o zázemí a technických zdrojích.

Stranou nezůstala ani ekologie. Andretti musel předvést, jakým způsobem přinese "pozitivní společenský dopad" a přispěje k cíli seriálu v podobě uhlíkové neutrality do roku 2030.

To všechno stáj vedená Michaelem Adrettim, synem legendárního mistra světa z roku 1978 Maria, dokázala. Ale souhlas od nejvyšší generality motoristického sportu nestačí. Je to jen jeden z kroků na cestě za vysněným cílem.

Poslední slovo totiž bude míst vedení formule 1. To teď musí 60letý manažer přesvědčit, aby ho do Velkých cen pustilo. Promotér šampionátu Formula One Management totiž musí k účasti každého nového týmu vyslovit souhlas.

"Bereme na vědomí závěry FIA týkající se první a druhé fáze jejich procesu a nyní provedeme vlastní posouzení opodstatněnosti této žádosti," stojí ve strohém prohlášení FOM vlastněné americkou společností Liberty Media.

V překladu to znamená: "Dobře, milý Michaele, federaci jsi přesvědčil. A teď ukaž nám, že budeš pro formuli 1 skutečně přínosem. A to hlavně po finanční stránce."

V motoristickém sportu jde totiž, stejně jako v každém jiném byznysu, hlavně o peníze. Tady má ale Andretti Formula Racing velkou výhodu v tom, že jde o zavedenou americkou společnost.

Právě USA jsou trhem, na který teď šampionát tvrdě útočí. Po úspěchu dokusérie Drive to Survive ve Spojených státech raketové stoupl zájem o závody F1. Po osvědčeném Austinu a loňské premiéře v Miami se v listopadu pojede Grand Prix i v ulicích Las Vegas. Tedy už třetí v této zemi během jediné sezony.

Sám Andretti se o vstup do formule 1 nepokouší poprvé. Před pěti lety se snažil koupit tým Force India, který ale nakonec získalo konsorcium Lawrence Strolla a dnes závodí pod hlavičkou Aston Martinu.

Následně se pokusil koupit tým Sauber, který nyní bojuje pod značkou Alfa Romeo a od roku 2026 se z něj stane tovární tým Audi.

"Obešel jsem všechny týmy a chtěl jsem některý z nich koupit. Nikdo ale neměl zájem prodat. Ani se o tom nechtěli bavit," postěžoval Andretti letos v létě.

Tady si Američan asi trošku zapřeháněl, protože je těžké si představit, jak přichází k Ferrari do Maranella nebo sídla Red Bullu v Milton Keynes s nabídkou koupit za miliardy dolarů tak velké a zaběhané týmy. Ale od poloviny závodního pole níž je to racionální úvaha. Jenže tudy cesta nešla, proto přišla na řadu účast v tendru FIA.

Po úspěchu v něm ho čeká ještě jednání se zástupci Liberty Media, kterým musí dokázat, že mít dva americké týmy je víc než jen samotný Haas. Navíc je tu i bonus v podobě přilákání amerického koncernu General Motors, pod nějž patří značka Cadillac.