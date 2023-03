Formule 1 si užívá americký boom. Závody konečně doplnil i pilot z USA

V USA se v této sezoně dočkají třetí Velké ceny formule 1 a po osmi letech i svého pilota. Mladík Logan Sargeant to ale nebude mít vůbec snadné.

"America first!" Na rozdíl od izolacionisty Donalda Trumpa znamená tento slogan pro formuli 1 vrchol její globalizace. Spojené státy jsou totiž hlavním cílem její současné expanze. A zdá se, že pod vedením organizace Liberty Media se konečně podaří.

Symbolem toho nebude jen třetí závod v USA (po Austinu a Miami letos přibude noční podnik v Las Vegas), ale také návrat amerického závodníka na startovní rošt.

Dva tituly, pak velké trápení

V historii F1 sice startovalo už přes 200 Američanů, ale velká část z nich patří mezi účastníky specifického závodu na 500 mil v Indianapolisu, který byl mezi lety 1950 až 1960 součástí kalendáře světového šampionátu.

Potom dokázali piloti ze "země hvězd a pruhů" získat dva tituly. V roce 1961 kraloval F1 Phil Hill ve Ferrari, o 17 let později Mario Andretti s Lotusem. Jenže byl to právě tento populární Italoameričan, který si v sezoně 1978 připsal doposud poslední vítězství závodníka z USA v Grand Prix. Mimo Indianapolisu on a jeho rodáci vyhráli dohromady jen 22 podniků MS.

Posledních 30 let zažívala formule 1 z hlediska Američanů jedno velké trápení. Po Mariovi Andrettim se na stupně dostali už jen devětkrát Eddie Cheever v 80. letech a v roce 1993 jednou Michael Andretti.

Mariuv syn se v ročníku 1993 trápil v McLarenu. Zatímco jeho týmový kolega Ayrton Senna byl celkově druhý, rodák z Pensylvánie skončil až jedenáctý. Ostudu završila skutečnost, že ho v posledních třech Grand Prix v kokpitu vystřídal finský talent jménem Mika Häkkinen. Z něj se pak v letech 1998 a 1999 stal mistr světa.

Další dva pokusy závodníka z USA prosadit se ve formuli 1 skončily ještě větším propadákem.

Scotu Speedovi navzdory jeho jménu chyběla rychlost. V Toro Rossu vydržel jen sezonu a půl. Za tu dobu nezískal ani bod a v půlce ročníku 2007 jej vystřídal pro změnu jiný budoucí šampion, Sebastian Vettel.

Zatím posledním nositelem pomyslné americké štafety byl Alexander Rossi. V jeho podání to bylo pouhých pět podniků v podprůměrné Marussii, jejíž jméno s koncem sezony 2015 zmizelo ze startovního roštu F1. Není divu, že Američan nedokončil ani jeden ze svých startů na bodech.

Po návratu do USA však Rossi potvrdil své kvality. Hned v následujícím roce vyhrál závod na 500 mil v Indianapolisu, v sezoně 2018 byl vicemistrem IndyCar. Následujícího roku skončil celkově třetí.

"Snad na mě budou Američané hrdí."

Náročný úkol prorazit teď má před sebou Logan Sargeant. 22letý rodák z Fort Lauderdale to ale nebude mít jednoduché, Usedne totiž do Williamsu. Stáj slavného jména a slavné historie se poslední roky potácí na konci výsledkové listiny a úspěchem pro ni je každý získaný bod.

"Doufám, že budu Ameriku dobře reprezentovat a že na mě budou hrdí. Ale upřímně řečeno, nemyslím si, že je to nějaký extra tlak," věří loni celkově čtvrtý muž konečného pořadí formule 2. V závodním životopise má i sedmé místo v F3 ze sezony 2020 v barvách české stáje Charouz Racing System.

Williams na Sargeanta nechce nijak extrémně tlačit. Po dvou sezonách v F1 přesvědčil vedení týmu, že má velký talent. Proto dostal letos příležitost.

"Neřekli jsme mu: ´Musíš vyhrát F2 nebo musíš být druhý.´ Šlo jen o jeho progres v F2. O čistou rychlost, kterou ukázal v jednom kole, a o to, že sám dozrál. Šlo také o to, jak se zlepšoval během simulace, jak pracoval na své fyzičce, jak se mu vedlo v mediálním tréninku. To vše se začalo ubírat směrem, že jsme v létě viděli, že se z něj stává jeden z uchazečů o místo v F1," uvedl sportovní ředitel Williamsu Sven Smeets.

Ve chvíli, kdy si Sargeant konečným umístěním ve formuli 2 zajistil body potřebné pro zisk superlicene, byl jasné, že právě on nahradí Nicholase Latifiho za volantem Williamsu.

Smeets doufá, že nováček dokáže zopakovat rychlou adaptaci, kterou předvedl v nižších formulích. Manažer britské stáje ale připustil, že Američana čekají těžké chvíle.

"Na tratích, kde letošní ročník začíná, jako třeba Saúdská Arábie, není moc prostoru pro chyby, Austrálie, není moc prostoru pro chyby. Aby se naučil hledat limity monopostu formule 1, absolvoval teď v Sáchiru tři dny testování, což je jeho jeden a půl dne. Pak rovnou pojede závod. Nemůžete si prostě říct, že ujedete pár tisíc kilometrů, abyste zjistili, co vše s těmito vozy na trati můžete dovolit. Víme, že to bude součástí procesu učení," dodal Smeets.

První velká zkouška čeká Sargeanta už tuto neděli, kdy se v Sáchiru jede úvodní podnik nové sezony, Grand Prix Bahrajnu.