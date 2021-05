Šlendrián v boxech Alfy Romeo. Její pilot málem dostal prázdnou pneumatiku

První zastávka v boxech pilota F1 Antonia Giovinazziho se v neděli v Barceloně protáhla téměř na minutu. Na vině byla prázdná pneumatika, kterou se mu mechanici Alfy Romeo snažili nasadit na vůz.

Na první pohled všechno vypadalo tak, jak mělo. Antonio Giovinazzi využil safety car a už v osmém kole Grand Prix Španělska si zajel pro nové gumy.

Mechanici Alfy Romeo se seřadili na svých postech, Ital přijel na určené místo a začal koncert pro dvě desítky párů rukou. Ale ouha. Ve chvíli, kdy byla kola s nejměkčí sadou z formule dole, se perfektně namazaný stroj náhle zastavil.

Jeden z mechaniků zvedl nad hlavu ruce do kříže a pak začal zoufale bušit do nové pneumatiky. Byla prázdná. Než se muži v helmách vůbec domluvili, co se stalo, a donesli z garáže nafouknutou gumu, uplynuly dlouhé desítky sekund.

Zatímco normálně zabere pilotům F1 zastávka u mechaniků i s průjezdem celého depa v Barceloně 21 až 22 vteřin, Giovinazziho "pit stop" trval 54,673 sekundy. Kvůli tomu přišel o potenciální výhodu, kterou by měl z výměny kol při pobytu safety car na trati, a skončil v závodě patnáctý.

LAP 10/66



Problems for Giovinazzi



A slow pit stop and he's come back out in P19 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/AMJiTTeI3Y — Formula 1 (@F1) May 9, 2021

U Alfy Romeo i monopolního dodavatele pneumatik Pirelli začalo okamžitě pátrání po příčině nemilé blamáže. Podle závodního inženýra týmu F1 Xeviho Pujolara prošla celá inkriminovaná sada pneumatik kontrolou. Pachatel byl nakonec odhalen: mohl za to špatný ventilek.

"Byl to provozní problém. V nějakém momentu, když se všechno připravovalo na pit stop, došlo k poškození ventilku. Máme monitorovací systém, tlak v pneumatikách byl při startu závodu O. K. Pak se to ale někde v garáži pár kol před příjezdem Antonia (Giovinazziho) zvrtlo," vysvětlil Pujolar.

U Alfy Romeo teď chystají kompletní prověrku celého systému přepravy kol na výměnu. "Určitě to je oblast, v níž se můžeme zlepšit. Něco takového by se nemělo stávat. Ale aspoň, že to nebyla tak razantní ztráta, když před závodním polem kroužil safety car," utěšoval se závodní inženýr týmu se sídlem v Hinwilu.