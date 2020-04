"Formule 1 se střechou" se propadá do krize. V prestižním DTM zůstane jediná značka

Fotbalista Tomáš Zajíc bude od nové sezony hájit barvy Ostravy. Třiadvacetiletý nejlepší střelec Slovácka do Baníku přijde v létě jako volný hráč poté, co mu vyprší smlouva s uherskohradišťským klubem. V Ostravě dnes podepsal tříletý kontrakt s opcí, který má vstoupit v platnost 1. července. Baník o tom informoval na svém webu.

Autor 25 ligových gólů měl od léta působit v Mladé Boleslavi, ale předběžná dohoda nakonec padla a hráče získala Ostrava.

"Když se před časem otevřela možnost tento transfer realizovat, neváhali jsme a vstoupili jsme do hry. Gólových útočníků, navíc s takovou perspektivou, je na českém trhu pomálu," uvedl výkonný ředitel Baníku Michal Bělák na klubovém webu.

Zajíc dnes příchod do Ostravy stvrdil podpisem na smlouvě, dále však v rozehrané sezoně bude působit ve Slovácku, jehož je odchovancem.

"Je to perspektivní hráč, který má předpoklady pro další růst. Mít v třiadvaceti letech na kontě už 25 gólů v lize, to je velice dobrá vizitka. A i typologicky se nám do týmu hodí. Neméně důležitým faktorem bylo i to, že s Ondrou Šašinkou na podzim ve Slovácku vytvořili velice úderné duo, a věříme, že by to mohlo fungovat i u nás," uvedl sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.