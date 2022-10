Tomeček se vrací na místo činu. S Tatrou míří do Dakaru a znovu bez navigátora

Tomáš Tomeček usedne sám do Tatry 815, aby zdolal šest tisíc kilometrů soutěže Africa Eco Race. Ta končí tradičně v hlavním městě Senegalu Dakaru.

Dvanáct etap a na čtyři tisícovky měřených kilometrů z celkové délky soutěže. To je porce, kterou od tohoto úterý do neděle 30. října čeká Tomáše Tomečka v kabině oranžové Tatry 815 v rámci Africa Eco Race. To vše už poněkolikáté odjede sám bez mechanika i navigátora.

Tradiční rallye ve stopách někdejší trasy Rallye Dakar byla loni zrušena kvůli pandemii covidu-19. Letos jí hrozil podobný osud, ale nakonec se akci podařilo zorganizovat, byť o deset měsíců později, než bývá její tradiční lednový termín.

Odkladu Africa Eco Race Tomeček využil ke dvěma startům na saúdskoarabském Dakaru, kde působil v roli rychlé asistence týmu South Racing. "Po Dakaru v Saúdské Arábii jsem měnil jen filtry a oleje, nic velkého. Nejvíc práce mi dalo vyčistit plachtu, která byla celá umazaná," smál se pilot kamionu se startovním číslem 400.

"Další účast na Rallye Dakar je v jednání. Teď se ale těšíme do opravdového Dakaru, který je v Senegalu, v Africe. Jsme nachystaní a uvidíme, jak to dopadne," dodal Tomeček.

V kategorii kamionů má kopřivnický patriot jen několik soupeřů, proto myslí na co nejlepší umístění v celkovém pořadí soutěže.

Vedle svého závodního vozu připravil Tomečkův tým tradičně i asistenční Tatry, které už několik let využívá pořadatel k zabezpečení soutěže. Těm se říká balai, což je francouzský výraz pro koště, tedy zametací vůz. Jde fakticky o pouštní odtahovou službu, pomáhají organizátorům při zachraňování soutěžících v nesnázích.

Tomeček se drží tradiční koncepce Tatry 815, s níž závodí už od roku 2005 Závodní speciál má tradiční tatrovácký páteřový rám s centrální nosnou rourou. Vůz s minimem elektroniky pohání vzduchem chlazený dvanáctiválcový motor Tatra T3C-930 o objemu 19 000 cm3 a výkonu 515 kW (700 koní). Vůz je vybaven centrálním dohušťováním pneumatik s ovládáním z kabiny.