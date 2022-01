Loprais znovu v etapě vedl stíhání Kamazů, Prokop si na Dakaru hrál se Švédem

Účastníci Rallye Dakar se v šesté etapě podruhé za sebou vydali na smyčku se startem a cílem v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu. Na programu bylo 404 měřených kilometrů.

Aleš Loprais byl v šesté etapě čtvrtý a znovu se umístil jako nejlepší z pronásledovatelů suverénních kamionů Kamaz. Martin Macík v Ivecu byl v pátek osmý. Loprais s Pragou se celkově drží na páté pozici.

Martin Prokop ve Fordu si připsal osmou etapovou příčku a stejné místo drží i celkově. Přeskočil totiž Argentince Sebastiana Halperna s Mini.

Vedení si upevnil Násir Attíja z Kataru. Český jezdec na továrního jezdce Toyoty ztrácí hodinu a půl.

Trojnásobnému dakarskému vítězi Attíjovi nahrála ztráta Francouze Sébastiana Loeba, který na něj ztratil přes patnáct minut a klesl na průběžně třetí pozici. Druhý je nyní domácí pilot Jazíd Rádžhí ze Saúdské Arábie s další Toyotou.

Nelepší čas v pátek zajel Oriol Terranova ve speciálu Prodrive. Prokop za ním zaostal o 5:45 minuty.

"Máme za sebou půlku Dakaru. Nevím, jaký výsledek, ale asi to nebude úplně špatné," řekl Prokop v cíli.

"Byla to zvláštní etapa. Relativně rychlá, až mi z toho občas bylo špatně, ale posledních 40 kilometrů v krásných dunách jsme si užili. Dojel nás Mattias Ekström a zkusil jsem se ho chytit, což se mi povedlo. Jel jsem mu vyloženě na nárazníku, viděl jsem, jak brzdí a bylo to sranda. Kluci z toho měli taky veselo, protože jsme si hráli, jako kdybychom nebyli na Dakaru a bylo nám jedno, co děláme," prohodil jezdec Benzina Orlen Teamu o "tandemové" jízdě se Švédem v Audi.

V závěru se mu navíc podařilo rychle najít kontrolní bod a posunout se ještě v pořadí etapy výše.

"Alespoň jsme si zlepšili náladu, protože posledních pár etap jsme se snažili, ale furt jsme byli kolem dvacítky. Nic zajímavého. Dnes jsme si to ale pocitově vylepšili a jdeme odpočívat s lepší náladou," dodal pilot týmu Benzina Orlen.

Buggyra vsadí na ostrý test

V kategorii kamionů v pátek nenastoupil Ignác Casale s Tatrou. "Rozsah poškození kamionu po požáru je tak zásadní, že do druhé půlky Dakaru musíme přestavět prakticky celé auto. Z Dubaje musíme dovézt železné komponenty na podvozku, které jsme nikdy předtím nezničili," uvedl šéf týmu Tatra Bugygra Racing Martin Koloc.

"Dakar už je takový. Občas přinese štěstí a radost, občas zklamání. Rozhodnutí bylo jasné, auto bylo v tomto stavu ujelo jen pár kilometrů s rizikem, že zůstane stát někde v dunách," řekl Koloc s tím, že vzhledem k velké časové ztrátě se Chilan bude snažit o dílčí etapové úspěchy.

Navíc tým najede na zátěžový testovací program nových komponentů. "Jsou to díly, které měly být nasazeny až v roce 2023, takže to vidím jako pozitivum celé té situace," dodal šéf stáje.

Účastníky soutěže čeká v sobotu volný den, závodní program bude pokračovat nedělní sedmou etapou.

Aktualizujeme…