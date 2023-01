Dilema pro Tomečka a spol. Vrátí se souboj dálkových rallye "Dakar versus do Dakaru"

ČEZ chce letos do jaderné elektrárny Temelín přijmout téměř 100 lidí. Hledá je na místa spojená s provozem, bezpečností, řízením techniky, IT nebo materiálovým inženýrstvím. Nabírá i operátory. Jedním z důvodů je generační obměna. V tiskové zprávě o tom informoval temelínský mluvčí Marek Sviták. V elektrárně pracuje 1350 lidí. ČEZ v příštích deseti letech přijme zhruba 2600 nových zaměstnanců do jaderných elektráren a do týmů připravujících nové bloky.

Temelín každoročně přijímá i nové operátory. Loni osm, z toho dvě ženy. Letos jich chce najít podobný počet. Zájem má ČEZ i o další technické profese jako elektrikáře, svářeče, strojaře, stavaře nebo IT experty. "Elektrárna prochází generační obměnou, a to s sebou nese příležitost pro nové lidi. Rozhodně máme co nabídnout, ať už z hlediska obsahu práce nebo kariérního růstu," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Loni přijal ČEZ do Temelína 78 pracovníků. Dlouhodobě roste počet žen. Aktuálně jich v Temelíně pracuje 164 ze všech 1350 lidí.