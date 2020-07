Na Dakar s legendární stotřicítkou. Na nečekaný nápad přivedla Klymčiwa zácpa

Šestičlenný tým Klymčiw Racing se začátkem příštího roku plánuje v kategorii classic zúčastnit Rallye Dakar. S automobilem Škoda 130 LR, vyrobeným v roce 1984. Jeho pilotem má být původní profesí motocyklista Ondřej Klymčiw. "Auto je o rok starší než já, tak ho budu muset poslouchat," usmíval se v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Pojede tahle Škoda 130 LR na Dakaru? Klymčiw a spol. pro to dělají všechno. | Foto: Klymčiw racing

Kdy jste na myšlenku zúčastnit se Dakaru přišli?

Jsou to přibližně dva týdny, co jsem uvázl v pražské zácpě, a když jsem viděl tolik aut kolem sebe, tak mě napadlo zkusit Dakar místo na motorce ve voze.

Jaké máte na Dakar vzpomínky?

Dakar je buď milován, nebo nenáviděn. Já jsem ho jel na motorce čtyřikrát. Dvakrát jsem ho dojel, jednou dokonce na 11. místě, a dvakrát skončil na trati. Předloni dokonce se čtyřmi zlomenými obratli.

Sám byste asi na realizaci svého nápadu nestačil…

Hned po návratu do Mladé Boleslavi jsem zavolal jednomu z kamarádů a tomu se tento bláznivý nápad tak úplně nesmyslný nezdál. Během několika dnů se mi pak podařilo získat další zkušené parťáky. Jeden z nich mě potěšil slovy, že na potřebný stav do jízdy v dunách bude stačit jen kladivo a šroubovák (smích). A tak jsme se rozhodli, že poprvé v historii Dakaru bude v automobilové soutěži vůz ze Škodovky, která navíc oslaví 125 let od svého vzniku.

Jak složitý pro vás bude přechod z motorky do automobilu?

Nebude to úplně jednoduché, ale udělám maximum, abych se naučil perfektně řídit, což ve velkých dunách bude nutností. Trošku počítám i s tím, že trať pro kategorii classic bude kratší a s menší náročností.

Jak jste daleko s potřebnou úpravou tohoto vozu?

Jsme trochu dál, než jsme původně počítali. Koncem srpna by vůz měl být natolik připraven, abych si zkusil jeho řízení. Čeká nás všechny hodně práce a na splnění všech úkolů budeme mít málo času. Avšak jsme jeden tým a nikdo z nás nezná výraz neřešitelný problém. Já třeba denně vstávám ve čtyři hodiny a domů se vracím až pozdě večer. Prostě 2. prosince auto nalodíme a 3. ledna příštího roku s ním vyrazíme na trať.

A s jakými záměry?

Prvním cílem je závod dokončit. A druhým pak dosáhnout na co nejlepší umístění. Přípravu vozu i potom samotnou jízdu si chceme užít, ale zároveň tam nejedeme na výlet.

Ten by byl asi hodně drahý. Víte, jak velkou částku budete potřebovat a kde ji získáte?

Přibližně kolem sedmi milionů a nemáme ani korunu. Tedy kromě pár stovek ve vlastních peněženkách (smích). Zítra začnu jednat s několika firmami a snad se nám také podaří prodat nějaká trička, čepice a jiné suvenýry. Bude to trnitá cesta k získání potřebné částky, ale věřím, že ji zvládneme.

Škoda 130 LR při závodech veteránů na Rallye Klatovy