"Byl to nářez." Macík na Dakaru překonával duny, pak duny a potom zase duny

Martin Macík mladší se po problémech ve čtvrté etapě postupně probíjí pořadím Rallye Dakar kupředu. V pondělní osmé etapě pilot týmu Big Shock! Racing obsadil sedmé místo a upevnil si tak průběžné deváté místo.

Žluté Iveco vyrazilo na trať pondělní speciálky z deváté pozice. Organizátoři závodníkům slíbili trať plnou náročných dun a písečných polí. Sedlčanská posádka v cíli potvrdila, že organizátoři slib dodrželi.

"Byl to nářez. Já si myslím, že to byla zatím asi nejtěžší etapa letošního Dakaru. Jeli jsme 400 závodních kilometrů a prvních 200 byly jen a jen duny občas přerušované kilometrovými přejezdy. A pak znova duny. A zase a zase a furt. I proto dojet do cíle dneska všem trvalo tak dlouho. Bylo to fakt náročné, ale jeli jsme palbu," řekl Macík.

Už v úvodu museli Macík spolu s navigátorem Františkem Tomáškem a mechanikem Davidem Švandou vyběhnout z kabiny Iveca kvůli defektu.

"V kaňonu v prachu, kde jsme pořádně neviděli, jsme něco přejeli a museli měnit gumu. Bohužel to bylo zrovna na šutrech a nešlo tu úplně lehce, nechali jsme tam asi deset minut," vysvětlil Švanda.

Pak Macík začal stíhací jízdu rivalů, kteří ho mezitím předjeli. "Zdá se, že se klukům mechanikům přes noc povedlo o něco vylepšit výkon auta, což nám pomohlo celkem hladce zdolat dnešní obrovské duny. Kopce, které jsme dneska přejížděli, jsme už hodně dlouho neviděli," divil se navigátor Tomášek.

"Míjeli jsme nebezpečné trychtýře, často jsme si museli nadjíždět. Byla to docela riskantní jízda. A dost náročná byla i navigace, kterou ale Ferry (František Tomášek) zvládnul na jedničku," dodal Macík, který v cíli mohl slavit sedmou příčku v etapě.